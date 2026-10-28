त्योहारी भीड़ से निपटने को रेलवे ने कसी कमर, अंबाला मंडल से चल रही 18 स्पेशल ट्रेनें, स्टेशनों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश
त्योहारी सीजन में अंबाला मंडल से 18 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें गुजर रहीं हैं. साथ ही छह से अधिक अतिरिक्त ट्रेनें भी आवंटित किए गए हैं.
Published : October 28, 2026 at 2:50 PM IST
अंबाला: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अंबाला मंडल में विशेष इंतजाम किए हैं. इस सीजन में मंडल से 18 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें गुजर रही हैं, जबकि छह से अधिक अतिरिक्त विशेष ट्रेनें भी आवंटित की गई हैं. इनका संचालन चंडीगढ़, बठिंडा, अंबाला और सरहिंद सहित विभिन्न स्टेशनों से किया जा रहा है. इनमें अधिकांश ट्रेनें पूर्व दिशा की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं.
18 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों से मिलेगी राहत: अंबाला मंडल रेल प्रबंधक विनोद भाटिया ने बुधवार को अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि, "त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण रेलवे ने विशेष योजना तैयार की है. अंबाला मंडल एक ट्रांजिट मंडल है, जहां से जम्मू और फिरोजपुर मंडल से चलने वाली अनेक ट्रेनें गुजरती हैं. ऐसे में यात्रियों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखना रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है."
स्टेशनों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश: रेल प्रबंधक ने आगे कहा कि, "यात्रियों को सही जानकारी देने, टिकट संबंधी पूछताछ, स्टेशन की साफ-सफाई, पेयजल और खानपान की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. टिकट जांच कर्मचारियों को भीड़ के दौरान यात्रियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करने और उनकी पूछताछ का सही जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं. त्योहारों के दौरान काम का दबाव बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों को यात्रियों की मदद करने के लिए प्रेरित किया गया है."
कई विभाग मिलकर संभालेंगे व्यवस्था: भीड़ वाले समय में प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की आठ घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है. वाणिज्यिक, इंजीनियरिंग और रेलवे सुरक्षा बल सहित विभिन्न विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं. इसका उद्देश्य यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम करना और स्टेशन परिसर में व्यवस्था बनाए रखना है.
सिग्नलों की दृश्यता और चालकों की काउंसलिंग: सर्दियों में कोहरे के कारण रेल परिचालन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए भी तैयारियां की जा रही हैं. भाटिया ने बताया कि, "कर्मचारियों को नई तकनीकों और उपलब्ध तकनीकी प्रावधानों की जानकारी दी गई है. सिग्नलों की दृश्यता जांचने के लिए सिग्नल साइटिंग कमेटियां बनाई गई हैं, जो विभिन्न रेलखंडों का निरीक्षण करती हैं. लोको इंस्पेक्टर और क्रू इंस्पेक्टर रेल चालकों की काउंसलिंग करते हैं तथा ब्रेकिंग और इंजन नियंत्रण से जुड़ी प्रक्रियाओं की निगरानी करते हैं. कोहरे के दौरान सुरक्षा संबंधी आवश्यक घोषणाएं भी की जाती हैं."
धर्मपुर से शिमला के बीच फिलहाल एक ट्रेन: रेल प्रबंधक ने बताया कि, "कालका-शिमला रेल सेक्शन में काम शुरू हो चुका है. फिलहाल धर्मपुर से शिमला के बीच एक ट्रेन चलाई जा रही है और कुछ दिनों में दूसरी ट्रेन शुरू करने की योजना है. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पूरे सेक्शन को जनवरी तक खोलने का लक्ष्य रखा गया है. इससे इस रेलमार्ग पर सेवाओं को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है."
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