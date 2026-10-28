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त्योहारी भीड़ से निपटने को रेलवे ने कसी कमर, अंबाला मंडल से चल रही 18 स्पेशल ट्रेनें, स्टेशनों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश

त्योहारी भीड़ से निपटने को रेलवे ने कसी कमर ( ETV Bharat )

अंबाला: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अंबाला मंडल में विशेष इंतजाम किए हैं. इस सीजन में मंडल से 18 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें गुजर रही हैं, जबकि छह से अधिक अतिरिक्त विशेष ट्रेनें भी आवंटित की गई हैं. इनका संचालन चंडीगढ़, बठिंडा, अंबाला और सरहिंद सहित विभिन्न स्टेशनों से किया जा रहा है. इनमें अधिकांश ट्रेनें पूर्व दिशा की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं.

18 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों से मिलेगी राहत: अंबाला मंडल रेल प्रबंधक विनोद भाटिया ने बुधवार को अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि, "त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण रेलवे ने विशेष योजना तैयार की है. अंबाला मंडल एक ट्रांजिट मंडल है, जहां से जम्मू और फिरोजपुर मंडल से चलने वाली अनेक ट्रेनें गुजरती हैं. ऐसे में यात्रियों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखना रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है."