ETV Bharat / state

अंबाला कैंट स्टेशन पर ओवरचार्जिंग पर रेलवे का शिकंजा, तीन शिकायतों पर रद्द होगा लाइसेंस

अंबाला रेल मंडल ने ओवरचार्जिंग, खराब गुणवत्ता और बिना लाइसेंस फूड सप्लाई पर सख्ती बढ़ाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए है.

Ambala Cantt Railway Station
अंबाला कैंट स्टेशन पर ओवरचार्जिंग पर रेलवे का शिकंजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 31, 2026 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अंबाला: अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से ओवरचार्जिंग और खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रेलवे ने सख्त रुख अपनाया है. उत्तर भारत के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में शामिल अंबाला कैंट स्टेशन पर प्रतिदिन लाखों यात्री आवाजाही करते हैं. ऐसे में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अंबाला रेल मंडल ने कड़े निर्देश जारी किए हैं.

एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर कार्रवाई: रेलवे ने स्पष्ट किया है कि स्टेशन परिसर में किसी भी अधिकृत वेंडर द्वारा एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना पूरी तरह प्रतिबंधित है. लंबे समय से ऐसी शिकायतें सामने आ रही थीं कि 15 रुपये की रेल नीर पानी की बोतल यात्रियों को 20 रुपये तक में बेची जा रही है. इसके अलावा खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता को लेकर भी शिकायतें दर्ज हुई थीं. अब ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले वेंडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्टेशन पर ओवरचार्जिंग पर रेलवे का शिकंजा (ETV Bharat)

बिना लाइसेंस फूड सप्लाई पर भी रोक: रेलवे प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना वैध लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन परिसर में बाहर से खाना सप्लाई नहीं कर सकता. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है.

तीन शिकायतें सही मिलने पर लाइसेंस होगा रद्द: अंबाला रेल मंडल ने अधिकृत वेंडर्स को भी चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि किसी वेंडर के खिलाफ तीन शिकायतें जांच में सही पाई जाती हैं, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इससे स्टेशन पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. इस बारे में अंबाला रेल मंडल के सीनियर डीसीएम यशनजीत सिंह ने कहा कि, "रेलवे स्टेशन परिसर में बिना वैध लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति को बाहर से खाना सप्लाई करने की अनुमति नहीं है. एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने, खराब गुणवत्ता का सामान बेचने या नियमों का उल्लंघन करने वाले वेंडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी वेंडर के खिलाफ तीन शिकायतें जांच में सही पाई जाती हैं, तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है."

बता दें कि रेलवे की इस पहल से यात्रियों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्टेशन परिसर में अनियमितताओं पर भी प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में लॉन्च के ही अगले दिन खराब हो गई हाइड्रोजन ट्रेन ?, जानिए अधूरा नहीं पूरा सच

TAGGED:

AMBALA RAILWAY DIVISION
UNAUTHORIZED FOOD VENDORS
RAILWAY OVERCHARGING
RAILWAY VENDOR LICENSE
AMBALA CANTT RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.