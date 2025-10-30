ETV Bharat / state

फॉग को लेकर अंबाला रेलवे अलर्ट, फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द, सिग्नल की स्थिति बताएगा ये खास डिवाइस

अंबाला: हरियाणा के अंबाला में रेलवे प्रशासन ने सर्दी की तैयारियां शुरू कर दी है. सर्दी यानी धुंध का मौसम जल्द आने वाला है. जिसके चलते रेलवे प्रशासन द्वारा हर साल की तरह इस बार भी लंबी दूरी वाली कई गाड़ियों को रद्द किया गया है. जिसकी लिस्ट भी रेलवे प्रशासन ने जारी कर दी है. ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. धुंध को देखते हुए लोको पायलट के पास फॉग सेफ डिवाइस होना चाहिए. क्योंकि ये सिग्नलों की स्थिति बताता है.

रेलवे प्रशासन अलर्ट: अंबाला रेलवे मंडल सीनियर डीसीएम ने बताया कि "जितनी भी गाड़ियां है, चाहे वो मालगाड़ी हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो. उसमें फॉग सेफ डिवाइस प्रोवाइड कराई गई है". अंबाला रेलवे मंडल सीनियर डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि "रेलवे प्रशासन द्वारा अभी से की गई तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दो तरह की तैयारी हम करते हैं. रेलवे की सेफ्टी को देखते हुए रिफ्लेक्टर टेप, न्यू प्रिंटिंग और विंटर पेट्रोलिंग की व्यवस्था जितने भी रेलवे में डिपार्टमेंट हैं. उन्होंने देख लिया है और सभी व्यवस्था चाकचौबंद है".

क्या है फॉग सेफ डिवाइस?: डीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि "फॉग के चलते लोको पायलट के पास फॉग सेफ डिवाइस होना जरूरी है, जो सिग्नलों की स्थिति बताता है. फॉग के कारण ट्रेन की गति धीमी पड़ जाती है. जिसकी वजह से कई रेल गाड़ियों को रद्द करना पड़ता है. नॉर्थ में फॉग ज्यादा पड़ती है, जिसके चलते नॉर्थ जाने वाली ट्रेन को कैंसिल किया जाता है. जिसकी सूची भी जारी कर दी गई है. ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो".