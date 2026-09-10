छह बार मिली असफलता, सातवीं कोशिश में राहुल ने जीती मंजिल, बने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट, अंबाला पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत
अंबाला के राहुल धाकड़ ने लगातार प्रयास के बाद सातवीं कोशिश में सफलता हासिल कर लेफ्टिनेंट बनकर अंबाला का नाम रोशन किया.
Published : September 10, 2026 at 4:14 PM IST
अंबाला: अंबाला के राहुल धाकड़ ने लगातार संघर्ष और मेहनत के बाद सातवीं कोशिश में परीक्षा पास कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने का सपना पूरा किया है. राहुल के अंबाला पहुंचने पर परिवार और मोहल्ले के लोगों ने फूल-मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. बेटे की इस उपलब्धि से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा क्षेत्र गर्व महसूस कर रहा है.
कामयाबी की खुशी में झूम उठा मोहल्ला: राहुल के घर पहुंचते ही माहौल जश्न में बदल गया. परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी. चेहरे पर मुस्कान और देशसेवा का जज्बा लिए राहुल की इस उपलब्धि ने आसपास के युवाओं को भी प्रेरित किया. हर कोई उनकी मेहनत और संघर्ष की चर्चा करता नजर आया.
सातवीं कोशिश में मिली सफलता: राहुल के लिए लेफ्टिनेंट बनने का सफर आसान नहीं रहा. उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया. हर असफलता के बाद राहुल ने अपनी कमियों को पहचाना और पहले से अधिक मेहनत के साथ दोबारा तैयारी शुरू की. आखिरकार सातवीं कोशिश में उन्होंने सफलता हासिल कर अपने सपने को हकीकत में बदल दिया.
बचपन से था देशसेवा का सपना: अपनी सफलता को लेकर लेफ्टिनेंट राहुल धाकड़ ने कहा कि, "मैंने बचपन से ही सपना देखा था कि देश के लिए कुछ करूं और भारतीय सेना में शामिल होकर देशसेवा करूं. रास्ते में कई मुश्किलें आईं और असफलताएं भी मिलीं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी. अगर इंसान का हौसला मजबूत हो और लक्ष्य के प्रति जुनून बना रहे तो सफलता जरूर मिलती है."
पिता और पड़ोसियों ने जताया गर्व: वहीं, राहुल के पिता ने बेटे की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि, "राहुल ने लंबे समय तक मेहनत और संघर्ष किया, जिसका परिणाम आज पूरे परिवार के सामने है." वहीं, पड़ोसी पंकज ने कहा कि, "राहुल ने साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, अगर हौसला और जज्बा मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है. युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए. राहुल की इस उपलब्धि से पूरा क्षेत्र गर्वित है."
युवाओं के लिए बने प्रेरणा: राहुल की सातवीं कोशिश में मिली सफलता उन युवाओं के लिए एक बड़ी सीख है, जो एक-दो बार असफल होने के बाद अपने सपनों को छोड़ देते हैं. राहुल का मानना है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारकर आगे बढ़ने का एक अवसर होती है. आज लेफ्टिनेंट बनकर राहुल ने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि अंबाला का नाम भी रोशन किया है.
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