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छह बार मिली असफलता, सातवीं कोशिश में राहुल ने जीती मंजिल, बने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट, अंबाला पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत

अंबाला के राहुल धाकड़ बने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट ( ETV Bharat )

अंबाला: अंबाला के राहुल धाकड़ ने लगातार संघर्ष और मेहनत के बाद सातवीं कोशिश में परीक्षा पास कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने का सपना पूरा किया है. राहुल के अंबाला पहुंचने पर परिवार और मोहल्ले के लोगों ने फूल-मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. बेटे की इस उपलब्धि से परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा क्षेत्र गर्व महसूस कर रहा है. कामयाबी की खुशी में झूम उठा मोहल्ला: राहुल के घर पहुंचते ही माहौल जश्न में बदल गया. परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी. चेहरे पर मुस्कान और देशसेवा का जज्बा लिए राहुल की इस उपलब्धि ने आसपास के युवाओं को भी प्रेरित किया. हर कोई उनकी मेहनत और संघर्ष की चर्चा करता नजर आया. सातवीं कोशिश में मिली सफलता: राहुल के लिए लेफ्टिनेंट बनने का सफर आसान नहीं रहा. उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया. हर असफलता के बाद राहुल ने अपनी कमियों को पहचाना और पहले से अधिक मेहनत के साथ दोबारा तैयारी शुरू की. आखिरकार सातवीं कोशिश में उन्होंने सफलता हासिल कर अपने सपने को हकीकत में बदल दिया. राहुल धाकड़ बने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट (ETV Bharat)