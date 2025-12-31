ETV Bharat / state

"रेप का आरोपी कैसे बन गया रेडियोग्राफर?",X-Ray कराने आई बच्ची के साथ कर डाली गंदी हरकत

अंबाला : हरियाणा के अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में बहन के साथ एक्सरे करवाने आई बच्ची के साथ रेडियोग्राफर ने अश्लील हरकत की. बच्ची ने बहन को आपबीती सुनाई तो मामला थाने पहुंच गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी रेडियोग्राफर को अरेस्ट कर लिया और कान पकड़वाने के साथ पैदल परेड कराई. आरोपी युवक पहले सीआरपीएफ में ड्यूटी कर चुका है और उस पर पहले भी रेप का आरोप लग चुका है.

एक्स-रे कराने गई बच्ची से छेड़छाड़ : अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में एक्स-रे रूम में जांच कराने गई एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ रेडियोग्राफर ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया है. एक्स-रे करवाने के बाद बच्ची जब कमरे से बाहर आई तो बाहर खड़ी बहन को उसने अपनी पूरी आपबीती बताई. बहन ने रेडियोग्राफर को खरी-खोटी सुनाने के बाद पिटाई कर दी. देखते ही देखते अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की भीड़ जमा हो गई. मौके से ही बच्ची की बहन ने पुलिस को बुलाया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी रेडियोग्राफर को गिरफ्तार कर पैदल मार्च करवाया और कान भी पकड़वाए.

X-Ray कराने आई बच्ची के साथ कर डाली गंदी हरकत (Etv Bharat)

आरोपी रेडियोग्राफर गिरफ्तार : सदर थाना SHO सुरेंद्र सिद्धू ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 वर्षीय बच्ची अपनी बहन के साथ चेस्ट xray कराने गई थी तो वहां पर 25 वर्षीय रेडियोग्राफर अमित ने बच्ची के साथ गंदी हरकत की जिसके बाद हमने तुरंत FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है. उन्होंने बताया कि जब हमने इसकी हिस्ट्री का पता किया तो इसके खिलाफ पहले भी 2017 में रेप का मामला दर्ज है. आरोपी UP का रहने वाला है और नागरिक अस्पताल में X RAY का काम किया करता था. आरोपी पहले CRPF में भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर ड्यूटी दे चुका है. उन्होंने बताया कि अभी हम पता लगा रहे हैं कि CRPF में इसका क्या रिकॉर्ड रहा है. हमने बच्ची का बयान भी दर्ज कर लिया है.