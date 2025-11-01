ETV Bharat / state

एजुकेशनल टूर पर जा रही बस का ब्रेक हुआ फेल, मच गई चीख-पुकार, बाल-बाल बची स्टूडेंट्स की जान

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक स्कूल बस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची. दरअसल, पंजाब के अंबाला से एक निजी स्कूल बस स्टूडेंट्स को एजुकेशनल टूर पर सोलन के मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क लेकर जा रही थी. इस दौरान सलोगड़ा में अश्वनी खड्ड हरठ रोड के पास बस का ब्रेक फेल हो गया. जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे हवा में लटक गई. इस दौरान बस में छात्र-छात्राओं सहित कुल 50 लोग सवार थे. गनीमत रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.