एजुकेशनल टूर पर जा रही बस का ब्रेक हुआ फेल, मच गई चीख-पुकार, बाल-बाल बची स्टूडेंट्स की जान

अंबाला से सोलन के लिए एजुकेशनल टूर पर जा रही बस का ब्रेक हुआ फेल. स्टूडेंट्स की बाल-बाल बची जान.

Published : November 1, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक स्कूल बस हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बची. दरअसल, पंजाब के अंबाला से एक निजी स्कूल बस स्टूडेंट्स को एजुकेशनल टूर पर सोलन के मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क लेकर जा रही थी. इस दौरान सलोगड़ा में अश्वनी खड्ड हरठ रोड के पास बस का ब्रेक फेल हो गया. जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे हवा में लटक गई. इस दौरान बस में छात्र-छात्राओं सहित कुल 50 लोग सवार थे. गनीमत रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

जानकारी के अनुसार बस ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को मिट्टी के ढेर पर ले जाकर टकराया, जिसके वजह से बस खाई में गिरने से बच गई. वरना 50 लोगों की जान पर बन सकती थी. बस चालक रमेश ने बताया, 'बस शैक्षिक भ्रमण पर अंबाला से सोलन के मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क के लिए जा रही थी. बस में 28 लड़कियों सहित कुल 50 लोग सवार थे. अचानक बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा पेश आया. गनीमत रही कि बस सड़क किनारे हवा में लटक कर रुक गई. फिलहाल सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं'.

एजुकेशनल टूर पर जा रही बस का ब्रेक हुआ फेल
एजुकेशनल टूर पर जा रही बस का ब्रेक हुआ फेल (ETV Bharat)

एसपी सोलन गौरव सिंह ने बस हादसे की जानकारी दी. एसपी सोलन ने कहा, 'पुलिस मामले की जांच कर रही है. यह बस स्कूली बच्चों को अंबाला से एजुकेशनल टूर पर सोलन लेकर आई थी. जैसे ही बस अश्वनी खड्ड हरठ रोड के पास थोड़ा आगे पहुंची, वैसे ही बस का ब्रेक फेल हो गई. हालांकि, बस को ड्राइवर ने मिट्टी के ढेर के सहारे रोक लिया. लेकिन बस हवा में लटक गई. फिलहाल इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है. पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: सोमवार से निजी बस संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जानें क्या हैं इनकी मांगें

