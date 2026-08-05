5 करोड़ की ठगी का 2 आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, 186 एटीएम कार्ड और 26-26 पासबुक व चेक बुक बरामद
ऑनलाइन गेमिंग एप की आर में 5 करोड़ की ठगी करने के 2 आरोपी को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : August 5, 2026 at 7:50 PM IST
अंबालाः साइबर पुलिस की ओर से ऑपरेशन ट्रेकटाउन के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में साइबर थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरोह के दो मुख्य आरोपियों केतन सोनी और विवेक सिंह जट्ट को गिरफ्तार किया है. दोनों पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप रॉकी बुक के जरिए लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है.
5 करोड़ की ठगी: साइबर थाना के इंस्पेक्टर संदीप कुमार के बताया कि "अंबाला शहर निवासी हेमंत ने 5 मार्च 2026 को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि ठगों ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से अरबों रुपये कमाने का झांसा देकर उनकी जीवनभर की जमा पूंजी के साथ-साथ दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसे मिलाकर करीब 5 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया. आरोपी केतन सोनी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि विवेक सिंह जट्ट को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई. रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 186 एटीएम कार्ड, 26 बैंक पासबुक, 26 चेक बुक, 3 मोहरें, 2 सिम कार्ड और भारी मात्रा में नकदी बरामद की. इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है."
विदेश में बैठे साइबर ठगों से है सीधा संपर्कः पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी विवेक सिंह जट्ट का सीधा संपर्क विदेश में बैठे साइबर ठगों से था. वह मध्य प्रदेश से पूरे साइबर फ्रॉड नेटवर्क का संचालन करता था.भारत से ठगी गई रकम अलग-अलग माध्यमों से विदेश में बैठे सरगनाओं तक पहुंचाता था. इसके बदले उसे मोटा कमीशन मिलता था.
अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय है साइबर ठगों का नेटवर्कः फिलहाल अंबाला साइबर पुलिस इस पूरे अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि "विदेश में बैठे मुख्य सरगनाओं की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाने के लिए कार्रवाई जारी है. आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है."