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5 करोड़ की ठगी का 2 आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, 186 एटीएम कार्ड और 26-26 पासबुक व चेक बुक बरामद

अंबालाः साइबर पुलिस की ओर से ऑपरेशन ट्रेकटाउन के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में साइबर थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरोह के दो मुख्य आरोपियों केतन सोनी और विवेक सिंह जट्ट को गिरफ्तार किया है. दोनों पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप रॉकी बुक के जरिए लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप है.

5 करोड़ की ठगी: साइबर थाना के इंस्पेक्टर संदीप कुमार के बताया कि "अंबाला शहर निवासी हेमंत ने 5 मार्च 2026 को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि ठगों ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से अरबों रुपये कमाने का झांसा देकर उनकी जीवनभर की जमा पूंजी के साथ-साथ दोस्तों और रिश्तेदारों के पैसे मिलाकर करीब 5 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया. आरोपी केतन सोनी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, जबकि विवेक सिंह जट्ट को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई. रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 186 एटीएम कार्ड, 26 बैंक पासबुक, 26 चेक बुक, 3 मोहरें, 2 सिम कार्ड और भारी मात्रा में नकदी बरामद की. इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है."