सेना से बर्खास्त होकर बना चोर, बदला लेने के लिए सिर्फ आर्मी अफसरों के घर करता था चोरी

हरियाणा की अंबाला पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ आर्मी अफसरों के घर चोरी किया करता था.

Ambala police arrested a thief who was dismissed from the army only stole from army officers houses
सेना से बर्खास्त होकर बना चोर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 6, 2025 at 9:05 PM IST

अंबाला : हरियाणा की अंबाला पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो सिर्फ आर्मी अधिकारियों के घर चोरी करता था. पकड़ा गया चोर पहले सेना में था लेकिन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करने पर उसे सेना से बर्खास्त कर दिया गया था. इसी नाराजगी के चलते वो बदले की भावना से सेना के अधिकारियों के घर चोरी करने लगा. पुलिस ने चोर से 5 लाख 31 हजार रुपया बरामद किया है और उससे 4 चोरी की वारदात सॉल्व की है. पकड़ा गए चोर राजेश ने 20 चोरी की वारदात कबूल की है.

सेना के अधिकारियों के घर करता था चोरी : अंबाला में पिछले कुछ दिनों में सेना अधिकारियों के घर में एक-एक कर 4 चोरियां हो गई जिसको लेकर पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की तो पुलिस ने यूपी के मेरठ से राजेश नाम के युवक को गिरफ्तार किया जो राजौरी जम्मू का रहने वाला है और सेना से बर्खास्त है. पकड़ा गया चोर राजेश सिर्फ सेना अधिकारियों के घर ही चोरी करता था, वो भी इसलिए क्योंकि उसे सेना से बर्खास्त किया गया था.

सेना से किया गया था बर्खास्त : राजेश को लगता था कि अधिकारियों की वजह से ही उसे सेना से हटाया गया है. सेना से हवलदार के पद से उसे बर्खास्त कर दिया गया था. उसके बाद उसने मन में बदले की भावना रख ली और टारगेट कर सेना के अधिकारियों के घर चोरियां शुरू कर दी. राजेश ने कुछ दिनों में अंबाला कैंट के तोपखाना इलाके में सेना अधिकारियों के घर से एक-एक कर 4 चोरियां कर डाली. पुलिस ने राजेश के पास से 5 लाख 31 हजार रुपया चोरी का बरामद किया है. पुलिस का कहना है कि राजेश अभी तक 20 चोरियां कबूल कर चुका है जो उसने अंबाला, जबलपुर, पोंटा साहिब और मेरठ में की है

