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अंबाला पंजोखरा साहिब विवाद: सिख संगत की SP से गुहार, बोली- "निष्पक्ष कार्रवाई हो, निर्दोष न फंसे, दोषी न बचे"

अंबाला पंजोखरा साहिब विवाद ( ETV Bharat )

अंबाला: जिले के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे के बाहर दो दिन पहले हुए विवाद को लेकर सोमवार को सिख संगत का एक प्रतिनिधिमंडल अंबाला के जिला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत से मिला. संगत ने पुलिस अधीक्षक के सामने अपना पक्ष रखते हुए मामले में निष्पक्ष जांच और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की. संगत ने साफ तौर पर कहा कि विवाद में किसी निर्दोष व्यक्ति को कार्रवाई का सामना न करना पड़े. SP ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन: सिख संगत की बात सुनने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने भरोसा दिलाया कि मामले में उपलब्ध सभी सबूतों की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि, "किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जबकि दोषी पाए जाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. पंजोखरा साहिब में हुई मारपीट को लेकर सिख संगत मिलने आई थी. उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि मामले का शांतिपूर्वक समाधान होना चाहिए. किसी निर्दोष व्यक्ति को इसमें नहीं फंसाया जाना चाहिए. संगत की ओर से गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी रखी गई है." सिख संगत की SP से गुहार (ETV Bharat)