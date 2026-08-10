अंबाला पंजोखरा साहिब विवाद: सिख संगत की SP से गुहार, बोली- "निष्पक्ष कार्रवाई हो, निर्दोष न फंसे, दोषी न बचे"
पंजोखरा साहिब विवाद में सिख संगत ने SP से निष्पक्ष जांच मांगी. पुलिस ने सबूतों के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.
Published : August 10, 2026 at 3:26 PM IST
अंबाला: जिले के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे के बाहर दो दिन पहले हुए विवाद को लेकर सोमवार को सिख संगत का एक प्रतिनिधिमंडल अंबाला के जिला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत से मिला. संगत ने पुलिस अधीक्षक के सामने अपना पक्ष रखते हुए मामले में निष्पक्ष जांच और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की. संगत ने साफ तौर पर कहा कि विवाद में किसी निर्दोष व्यक्ति को कार्रवाई का सामना न करना पड़े.
SP ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन: सिख संगत की बात सुनने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने भरोसा दिलाया कि मामले में उपलब्ध सभी सबूतों की जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि, "किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जबकि दोषी पाए जाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. पंजोखरा साहिब में हुई मारपीट को लेकर सिख संगत मिलने आई थी. उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि मामले का शांतिपूर्वक समाधान होना चाहिए. किसी निर्दोष व्यक्ति को इसमें नहीं फंसाया जाना चाहिए. संगत की ओर से गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी रखी गई है."
शिकायतों की पुलिस कर रही गहन जांच: SP ने आगे कहा कि, "संगत की ओर से दी गई शिकायत पर पुलिस टीम गहनता से जांच कर रही है. जो भी CCTV और वीडियो उपलब्ध हैं, उनकी जांच की जा रही है. सभी सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी. गुरसिमरन सिंह मंड की शिकायत पर पुलिस पहले से कार्रवाई कर रही है."
सिख संगत ने SP के आश्वासन पर जताया संतोष: SP से मुलाकात के बाद सिख संगत के सदस्यों ने भी मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि, "पुलिस अधीक्षक ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया. हमने SP से आग्रह किया कि कार्रवाई एकतरफा नहीं होनी चाहिए. उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी कार्रवाई होगी, वह निष्पक्ष और सबूतों के आधार पर होगी."
"निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न हो": हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य गुरतेज सिंह ने कहा कि, "संगत की मुख्य मांग यही है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष हो. हमने आग्रह किया कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई न की जाए. SP ने आश्वासन दिया है कि किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा."
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