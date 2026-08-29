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अंबाला के नग्गल थाना प्रभारी SHO कर्मवीर सिंह की गोली लगने से मौत, DSP बोले -जांच के बाद सामने आएगी हकीकत

अंबाला : हरियाणा के अंबाला शहर के नग्गल थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब थाना प्रभारी SHO कर्मवीर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम के साथ बाकी जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही गोली लगने की वास्तविक परिस्थितियों का पता चल पाएगा.

कर्मवीर सिंह के सीने में लगी गोली : कर्मवीर सिंह के सीने में गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अंबाला शहर के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, कर्मवीर सिंह ने मौत से कुछ देर पहले थाने के मुंशी से रिवॉल्वर साफ करने के लिए मांगी थी. इसके बाद कुछ ही देर में वे गोली लगी हालत में मिले. हालांकि, गोली किन परिस्थितियों में लगी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है.

अंबाला के नग्गल थाना प्रभारी SHO कर्मवीर सिंह की गोली लगने से मौत (ETV Bharat)

पूरी घटना की जांच कर रही पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. कर्मवीर सिंह पिछले एक साल से अधिक समय से नग्गल थाने में SHO के पद पर तैनात थे. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम व अन्य जांच के बाद ही गोली लगने की वास्तविक परिस्थितियों का पता चल पाएगा.