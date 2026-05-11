अंबाला में युवक-युवती को टोकना पड़ा भारी, पीट-पीटकर कर दी हत्या
अंबाला में युवक-युवती को टोकने पर विवाद बढ़ गया. हमले में घायल व्यक्ति की मौत हो गई.
Published : May 11, 2026 at 3:31 PM IST
अंबाला: शहर के कलाल माजरी इलाके से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां गली में खड़े युवक-युवती को टोकना एक व्यक्ति और उसके परिवार को भारी पड़ गया. मामूली कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने गुस्से में आकर परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.
घर पर हमला कर की मारपीट: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रामनाथ के रूप में हुई है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज के मुताबिक रामनाथ ने गली में खड़े युवक-युवती को वहां से हटने के लिए कहा था. इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. देर शाम कुछ युवक दोबारा रामनाथ के घर पहुंचे और परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान ईंट लगने से रामनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए.
अस्पताल में तोड़ा दम: परिजन घायल रामनाथ को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं इलाके के लोगों में भी घटना को लेकर भारी रोष देखने को मिल रहा है.
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया. फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. इस मामले में सिटी थाना अंबाला शहर के SHO सुरेश कुमार ने कहा कि, "मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."
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