ETV Bharat / state

अंबाला CIA-2 टीम की बड़ी कार्रवाई, 16 साल बाद मर्डर केस में फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार

16 साल बाद मर्डर केस में फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

अंबाला: अंबाला पुलिस ने 16 साल से मर्डर केस में फरार चल रहे मोस्ट वांटेड 10,000 रु. के इनामी आरोपी राम रखा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को पकड़ने में लंबे समय से पुलिस टीमें लगी हुई थीं, लेकिन वह बार-बार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा. आखिरकार अंबाला की CIA-2 टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया. जानें पूरा मामला: यह मामला वर्ष 2009 का है, जब अंबाला के साहा थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की हत्या कर दी गई थी. मृतक का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था. जांच में आरोपी राम रखा और उसके भाई पर हत्या का शक गहराया. इसके बाद दोनों फरार हो गए थे. राम रखा का भाई इस घटना के तुरंत बाद ही मर गया था, जिसके बाद राम रखा अलग-अलग राज्यों और गांवों में ठिकाने बदलता रहा. अंबाला CIA-2 टीम की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)