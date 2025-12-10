अंबाला CIA-2 टीम की बड़ी कार्रवाई, 16 साल बाद मर्डर केस में फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार
अंबाला पुलिस ने 16 साल पुराने मर्डर केस में फरार 10,000 रु. के इनामी आरोपी राम रखा को बिहार से गिरफ्तार किया.
Published : December 10, 2025 at 4:21 PM IST
अंबाला: अंबाला पुलिस ने 16 साल से मर्डर केस में फरार चल रहे मोस्ट वांटेड 10,000 रु. के इनामी आरोपी राम रखा को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को पकड़ने में लंबे समय से पुलिस टीमें लगी हुई थीं, लेकिन वह बार-बार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा. आखिरकार अंबाला की CIA-2 टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
जानें पूरा मामला: यह मामला वर्ष 2009 का है, जब अंबाला के साहा थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की हत्या कर दी गई थी. मृतक का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था. जांच में आरोपी राम रखा और उसके भाई पर हत्या का शक गहराया. इसके बाद दोनों फरार हो गए थे. राम रखा का भाई इस घटना के तुरंत बाद ही मर गया था, जिसके बाद राम रखा अलग-अलग राज्यों और गांवों में ठिकाने बदलता रहा.
सीआईए-2 टीम ने ऑपरेशन “ट्रैकडाउन” के तहत दबोचा: अंबाला पुलिस ने इस तरह के पुराने मामलों को सुलझाने के लिए ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया. इस अभियान के दौरान तकनीकी और गुप्त सूचना तंत्र की मदद से पुलिस को पता चला कि आरोपी बिहार में अपने गांव के आसपास दिखाई दिया है. टीम ने जाल बिछाकर सीतामढ़ी, बिहार से आरोपी को दबोच लिया. उसकी गिरफ्तारी के लिए अंबाला पुलिस ने 10,000 रु. का इनाम पहले ही घोषित कर रखा था.
भाभी पर बुरी नजर रखने की वजह से की थी हत्या: इस पूरे मामले में प्रेसवार्ता कर डीएसपी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि "पूछताछ में आरोपी राम रखा ने बताया कि मृतक उसकी भाभी पर गलत नजर रखता था. इसी बात से गुस्से में आकर उसने मजदूर की हत्या कर दी. यह एक 16 साल पुराना ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसे आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है."
