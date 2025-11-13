अंबाला में गर्लफ्रेंड के लिए चोरी का प्लान हुआ फेल, डायल 112 के हत्थे चढ़ा मोबाइल स्नेचर
अंबाला कैंट में गर्लफ्रेंड के लिए मोबाइल स्नेचिंग करने वाले नवप्रीत और गौरव को डायल 112 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया.
Published : November 13, 2025 at 2:14 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 2:49 PM IST
अंबाला: अंबाला कैंट में दो युवकों का मोबाइल स्नेचिंग का प्लान फेल हो गया. डायल 112 टीम ने उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक पंजाब के खेलां कलां के नवप्रीत और गौरव ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए मोबाइल स्नेचिंग की योजना बनाई थी.
राहगीर का फोन छीनकर भाग रहे थे दोनों: मामले में अंबाला कैंट सदर थाना SHO सुरेंद्र सिद्धू ने बताया कि, "दोनों युवक किसी राहगीर का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, लेकिन जिस युवक का मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही थी, उसने चतुराई दिखाते हुए दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनसे भिड़ गया. इसी बीच किसी ने डायल 112 को सूचना दी. सूचना पाकर मौके पर पहुंची टीम ने तुरंत दोनों को हिरासत में लिया."
पूछताछ में दोनों ने बताई सच्चाई: पुलिस ने अंबाला कैंट सदर थाने ले जाकर दोनों से पूछताछ की. पूछताछ में नवप्रीत और गौरव ने पूरी योजना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनका इरादा किसी का मोबाइल छीनकर उसे बेचने और उस पैसे से नया फोन खरीदकर अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने का था, लेकिन युवक की सूझबूझ और डायल 112 की तत्परता के चलते उनकी यह योजना फेल हो गई.
जांच जारी: इस बारे में पुलिस ने कहा कि यह घटना स्पष्ट संदेश देती है कि किसी की भी चोरी या स्नेचिंग की कोशिश न केवल अपराध है, बल्कि ऐसे मामलों में राहगीरों और पुलिस की सजगता से अपराधियों की गिरफ्तारी संभव है. नवप्रीत और गौरव फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है.
