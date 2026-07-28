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अंबाला नगर निगम की पहली हाउस मीटिंग में अनअप्रूव्ड कॉलोनियों का मुद्दा छाया, 7 दिन में समाधान का दावा

अंबाला नगर निगम की पहली बैठक में अनअप्रूव्ड कॉलोनियां, सफाई और स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे छाए, अधिकारियों को सख्त निर्देश मिले.

Ambala MC Meeting 2026
अंबाला नगर निगम की पहली हाउस मीटिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 28, 2026 at 5:30 PM IST

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अंबाला: अंबाला शहर नगर निगम की नई मेयर अक्षिता सैनी के कार्यकाल की पहली हाउस मीटिंग में शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक की अध्यक्षता मेयर अक्षिता सैनी ने की. हाउस में पांच एजेंडे रखे गए, जिन पर सभी पार्षदों ने अपनी सहमति जताई. पहली बार सभी पार्षदों को क्रमवार अपनी बात रखने का अवसर दिया गया. बैठक के दौरान विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी नगर निगम अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगे.

अनअप्रूव्ड कॉलोनियों का मुद्दा सबसे प्रमुख रहा: बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा शहर की अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को नियमित करने का रहा. इस पर नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र सहरावत ने भरोसा दिलाया कि प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और एक सप्ताह के भीतर अनअप्रूव्ड कॉलोनियों के मामले में कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी."

अंबाला नगर निगम की पहली हाउस मीटिंग में अनअप्रूव्ड कॉलोनियों का मुद्दा छाया (ETV Bharat)

सफाई व्यवस्था और कर्मचारियों की पहचान पर सुझाव: वार्ड नंबर-8 की पार्षद ने बैठक में सफाई व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए. उन्होंने सफाई कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि, "कर्मचारियों की अलग ड्रेस होनी चाहिए, ताकि आम नागरिक आसानी से उनकी पहचान कर सकें." इस पर नगर निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा कर्मचारियों की पहचान सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया.

पब्लिक हेल्थ विभाग की गैरहाजिरी पर नाराजगी: बैठक के दौरान जब नगर निगम कमिश्नर ने पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों को बुलाया तो कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं मिला. इस पर कमिश्नर ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. बैठक के दौरान जलभराव, स्ट्रीट डॉग्स और अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई. कुछ समय के लिए माहौल गर्माया, लेकिन मेयर अक्षिता सैनी ने पार्षदों से शांतिपूर्वक अपनी बात रखने की अपील कर स्थिति को सामान्य कराया.

लापरवाही पर एजेंसी का टेंडर रद्द करने की चेतावनी: बैठक के बाद नगर निगम कमिश्नर वीरेंद्र सहरावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "सफाई और स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. यदि लगातार पांच शिकायतें लापरवाही की मिलती हैं तो संबंधित एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा."

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