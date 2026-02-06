ETV Bharat / state

अंबाला में नेम प्लेट ने बदली सोच, खेड़ा गनी में पढ़ी-लिखी बच्चियों को मिल रहा सम्मान, बेटियों में बढ़ी शिक्षा की ललक

अंबाला जिला के खेड़ा गनी गांव में बेटियों और बहुओं के नाम की नेम प्लेट से बच्चियों में शिक्षा की ललक बढ़ी है.

EDUCATED WOMEN NAMEPLATES
अंबाला में नेम प्लेट ने बदली सोच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 6, 2026 at 12:39 PM IST

5 Min Read
अंबाला: हरियाणा के अंबाला जिले का छोटा सा गांव खेड़ा गनी आज बड़े बदलाव की मिसाल बन चुका है. दरअसल, यहां ग्राम पंचायत के एक फैसले ने बच्चियों की शिक्षा को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सम्मान और पहचान से जोड़ दिया है. यहां पंचायत ने तय किया कि जिन घरों में बेटियां और बहुएं पढ़ी-लिखी हैं, उनके नाम की नेम प्लेट घर के मेन गेट पर लगाई जाएगी. इस फैसले के बाद गांव में बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता में भी बच्चियों को शिक्षित करने की ललक बढ़ गई है.

पूरे गांव में बदली परंपरा: अक्सर घर के बाहर सिर्फ घर के मुखिया या पुरुष सदस्य के नाम की नेम प्लेट देखने को मिलती है. लेकिन खेड़ा गनी में यह परंपरा बदली गई. यहां पढ़ी-लिखी बेटियों और बहुओं के नाम घर के बाहर लगाए गए. इससे न सिर्फ महिलाओं को सम्मान मिला, बल्कि यह संदेश भी गया कि शिक्षा ही असली पहचान है. गांव की महिलाएं इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़कर देख रही हैं.

खेड़ा गनी में पढ़ी-लिखी बच्चियों को मिल रहा सम्मान (ETV Bharat)

सरपंच की सोच से हुआ बड़ा बदलाव: गांव के सरपंच परवीन धीमान ने इस पहल के पीछे की सोच को लेकर कहा कि, "हम चाहते थे कि लड़कियों को पढ़ाई के लिए एक ठोस प्रेरणा मिले. जब उनके नाम की नेम प्लेट घर के बाहर लगेगी तो उन्हें गर्व महसूस होगा और दूसरी बच्चियां भी पढ़ने के लिए आगे आएंगी."

ग्रेजुएशन बनी नेम प्लेट की शर्त: इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए पंचायत ने तय किया कि नेम प्लेट उसी घर पर लगेगी जहां बेटी या बहू कम से कम ग्रेजुएशन पास हो. इस बारे में सरपंच परवीन धीमान ने कहा कि, "जिन घरों में अभी नेम प्लेट नहीं लगी है, वहां की बच्चियां जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी करेंगी, उनके नाम की प्लेट भी लगाई जाएगी. जैसे ही बच्चियों की ग्रेजुएशन पूरी होगी, उनके घर के बाहर भी नेम प्लेट लगेगी. यह उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा." यह शर्त अब गांव की बच्चियों के लिए लक्ष्य बन चुकी है.

12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की सोच बदली: खेड़ा गनी में पहले कई लड़कियां 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थीं. संसाधनों की कमी और सामाजिक दबाव इसकी बड़ी वजह थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. गांव की एक बेटी पूजा ने कहा, "पहले लगता था कि 12वीं काफी है, लेकिन अब हम ग्रेजुएशन जरूर करना चाहते हैं, ताकि हमारे नाम की नेम प्लेट भी लगे.”

बहुओं को मिला सम्मान: गांव की बहुएं भी इस फैसले से बेहद खुश हैं. गांव की बहु हीना सैनी ने कहा कि, "मैंने ससुराल आकर पढ़ाई की और आज मेरे नाम की नेम प्लेट लगी है. इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता. मेरे नाम की नेम प्लेट लगना मेरे लिए गर्व की बात है." उन्होंने अपने ससुराल वालों और पंचायत का धन्यवाद किया.

EDUCATED WOMEN NAMEPLATES
बेटियों में बढ़ी शिक्षा की ललक (ETV Bharat)

शिक्षा से ही बनेगा बेहतर समाज: गांव की पढ़ी-लिखी बहु अलका सैनी का मानना है कि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी जरूरत है. उन्होंने कहा कि, "अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो परिवार और समाज दोनों का सुधार होगा. पढ़ाई छोड़ने का कोई कारण नहीं होना चाहिए. यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. शिक्षा से ही समाज का सुधार संभव है. इस गांव में लड़के पढ़ाई में लड़कियों से पीछे हैं. अगर लड़के भी पढ़ेंगे तो उन्हें विदेश जाकर सिर्फ मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी."

माओं को दिखा बच्चों का भविष्य: गांव की मंजीत कौर, जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा, “नेम प्लेट देखकर हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिल रही है. वो कहते हैं कि हम भी पढ़ेंगे ताकि हमारे नाम की प्लेट लगे. इससे माता-पिता भी बेटियों की पढ़ाई को गंभीरता से लेने लगे हैं." वहीं, एक गांव की एक अन्य महिला सीमा सैनी, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि, "पहले लोग कहते थे बेटी को ज्यादा पढ़ाकर क्या करना, लेकिन अब सोच बदल रही है. हम चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़-लिखकर गांव का नाम रोशन करे. पंचायत का यह फैसला आने वाली पीढ़ी को नई दिशा देगा." वहीं, गांव की महिला नितू, जिनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्होंने कहा कि, "अब बच्चों में पढ़ाई को लेकर मुकाबला है. वे खुद कहते हैं कि हमें भी नेम प्लेट लगवानी है. यह पहल बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा रही है."

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को मिला बढ़ावा: भारत सरकार के ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ नारे को खेड़ा गनी की पंचायत ने जमीन पर उतारने का काम किया है. यहां नारे सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नेम प्लेट के रूप में हर घर के बाहर नजर आ रहे हैं. यह पहल दिखाती है कि अगर पंचायत ठान ले तो बड़ा बदलाव संभव है.

आज खेड़ा गनी सिर्फ अंबाला नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बन चुका है. लोग अपने बच्चों को तो शिक्षित करने पर जोर दे रही रहे हैं. साथ ही बच्चों में भी शिक्षा की ललक बढ़ गई है.

