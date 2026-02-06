ETV Bharat / state

अंबाला में नेम प्लेट ने बदली सोच, खेड़ा गनी में पढ़ी-लिखी बच्चियों को मिल रहा सम्मान, बेटियों में बढ़ी शिक्षा की ललक

अंबाला: हरियाणा के अंबाला जिले का छोटा सा गांव खेड़ा गनी आज बड़े बदलाव की मिसाल बन चुका है. दरअसल, यहां ग्राम पंचायत के एक फैसले ने बच्चियों की शिक्षा को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सम्मान और पहचान से जोड़ दिया है. यहां पंचायत ने तय किया कि जिन घरों में बेटियां और बहुएं पढ़ी-लिखी हैं, उनके नाम की नेम प्लेट घर के मेन गेट पर लगाई जाएगी. इस फैसले के बाद गांव में बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता में भी बच्चियों को शिक्षित करने की ललक बढ़ गई है. पूरे गांव में बदली परंपरा: अक्सर घर के बाहर सिर्फ घर के मुखिया या पुरुष सदस्य के नाम की नेम प्लेट देखने को मिलती है. लेकिन खेड़ा गनी में यह परंपरा बदली गई. यहां पढ़ी-लिखी बेटियों और बहुओं के नाम घर के बाहर लगाए गए. इससे न सिर्फ महिलाओं को सम्मान मिला, बल्कि यह संदेश भी गया कि शिक्षा ही असली पहचान है. गांव की महिलाएं इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़कर देख रही हैं. खेड़ा गनी में पढ़ी-लिखी बच्चियों को मिल रहा सम्मान (ETV Bharat) सरपंच की सोच से हुआ बड़ा बदलाव: गांव के सरपंच परवीन धीमान ने इस पहल के पीछे की सोच को लेकर कहा कि, "हम चाहते थे कि लड़कियों को पढ़ाई के लिए एक ठोस प्रेरणा मिले. जब उनके नाम की नेम प्लेट घर के बाहर लगेगी तो उन्हें गर्व महसूस होगा और दूसरी बच्चियां भी पढ़ने के लिए आगे आएंगी." ग्रेजुएशन बनी नेम प्लेट की शर्त: इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए पंचायत ने तय किया कि नेम प्लेट उसी घर पर लगेगी जहां बेटी या बहू कम से कम ग्रेजुएशन पास हो. इस बारे में सरपंच परवीन धीमान ने कहा कि, "जिन घरों में अभी नेम प्लेट नहीं लगी है, वहां की बच्चियां जैसे ही ग्रेजुएशन पूरी करेंगी, उनके नाम की प्लेट भी लगाई जाएगी. जैसे ही बच्चियों की ग्रेजुएशन पूरी होगी, उनके घर के बाहर भी नेम प्लेट लगेगी. यह उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा." यह शर्त अब गांव की बच्चियों के लिए लक्ष्य बन चुकी है. 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने की सोच बदली: खेड़ा गनी में पहले कई लड़कियां 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थीं. संसाधनों की कमी और सामाजिक दबाव इसकी बड़ी वजह थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. गांव की एक बेटी पूजा ने कहा, "पहले लगता था कि 12वीं काफी है, लेकिन अब हम ग्रेजुएशन जरूर करना चाहते हैं, ताकि हमारे नाम की नेम प्लेट भी लगे.”