अंबाला में हनीट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, पहले दोस्ती, फिर बंधक बनाकर करते थे पैसों की डिमांड, महिला समेत पांच गिरफ्तार
अंबाला में हनीट्रैप गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनमें एक महिला भी शामिल है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही.
Published : August 26, 2026 at 2:26 PM IST
अंबाला: अंबाला कैंट के पड़ाव थाना पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने एक महिला सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि गिरोह पहले महिला की मदद से लोगों को अपने जाल में फंसाता था और बाद में उनके साथ मारपीट कर परिजनों से मोटी रकम की डिमांड करता था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी और एक वाहन भी बरामद किया है.
महिला मित्र से मिलने पहुंचा था पीड़ित: दरअसल, ये मामला 17 अगस्त का है. महेश नगर निवासी एक व्यक्ति ने पड़ाव थाना पुलिस को शिकायत दी थी. उसने बताया कि वह अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए एक कमरे में गया था. इसी दौरान वहां पहले से मौजूद कुछ लोग पहुंच गए और उसके साथ मारपीट करने लगे. आरोप है कि इसके बाद आरोपी उसे अपने साथ ले गए.
परिजनों से मांगी मोटी रकम: पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने उसे वापस घर भेजने के बदले उसके परिजनों से मोटी रकम की मांग की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को हनीट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह के बारे में जानकारी मिली.
महिला समेत पांच आरोपी गिरफ्तार: मामले में अंबाला कैंट पड़ाव थाना SHO प्रवीण आर्या ने कहा कि, "मामले में महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और पुरानी वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है. मुख्य आरोपी पंजाब का रहने वाला है और उसे एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है. पुलिस मुख्य आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी में है. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से नकदी और एक वाहन बरामद किया है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने इससे पहले कितने लोगों को इसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया."
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