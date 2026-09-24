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अंबाला की बेटी का अमेरिका में जलवा, दीप्ति गुप्ता ने ब्यूटी पेजेंट में जीता ताज, किया देश का नाम रोशन

अंबाला कैंट की दीप्ति गुप्ता ने अमेरिका में प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट जीतकर देश का नाम रोशन किया.

AMBALA DEEPTI BEAUTY PAGEANT
अंबाला की बेटी का अमेरिका में जलवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2026 at 1:45 PM IST

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अंबाला: अंबाला कैंट की बेटी दीप्ति गुप्ता ने अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट जीतकर शहर और देश का नाम रोशन किया है. उनकी उपलब्धि के बाद परिवार और शहर में खुशी का माहौल है.

मेहनत ने दिलाया मुकाम: अंबाला की मिट्टी में पली-बढ़ी दीप्ति ने अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाई. उनकी सफलता ने यह संदेश दिया कि सपनों को पूरा करने के लिए भौगोलिक सीमाएं बाधा नहीं बनतीं.

बेटियों के लिए बनी प्रेरणा: दीप्ति की उपलब्धि उन बेटियों के लिए भी प्रेरणा है, जो बड़े सपने देखने का साहस रखती हैं. उनकी सफलता ने यह साबित किया कि अवसर मिलने पर बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती हैं.

भारतीय संस्कारों के साथ सफलता: अमेरिका में प्रतियोगिता के दौरान दीप्ति ने अपनी भारतीय जड़ों और संस्कारों को भी साथ रखा. अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली सफलता ने उनकी उपलब्धि को परिवार के साथ-साथ अंबाला के लिए भी खास बना दिया.

जीत सिर्फ ताज की नहीं: दीप्ति की यह उपलब्धि केवल एक ब्यूटी पेजेंट जीतने तक सीमित नहीं है. उन्होंने अपने प्रदर्शन से भारतीय बेटियों के आत्मविश्वास और सपनों को भी नई पहचान दी है. उनके परिवार की ओर से कहा गया, “दीप्ति ने अपनी मेहनत से परिवार, अंबाला और देश का नाम रोशन किया है.”

बेटियों को आगे बढ़ने का संदेश: दीप्ति की सफलता समाज के उस सोच को भी चुनौती देती है, जिसमें बेटों को बेटियों से अधिक महत्व दिया जाता है. उनकी उपलब्धि से यही संदेश मिलता है कि बेटियों को अवसर और प्रोत्साहन मिले तो वे अंतरराष्ट्रीय मंच तक अपनी पहचान बना सकती हैं. दीप्ति के परिवार ने कहा कि यह जीत हमारे लिए गर्व का पल है और दूसरी बेटियों के लिए भी प्रेरणा है.

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