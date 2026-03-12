गैस संकट पर अंबाला में कांग्रेस का हल्ला बोल, सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, राव नरेंद्र सिंह ने सरकार को घेरा
अंबाला में एलपीजी किल्लत और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया.
Published : March 12, 2026 at 5:10 PM IST
अंबाला: देश में रसोई गैस की कथित किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है. इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता हाथों में गैस सिलेंडर और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम जनता गैस की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की कमी से परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही.
सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी: प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर हाथों में लेकर सरकार की नीतियों का विरोध जताया. उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण गैस की सप्लाई प्रभावित होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों की परेशानी को नजरअंदाज कर रही है. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
सरकार पर राव नरेंद्र सिंह का हमला: प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "एक तरफ गैस की सप्लाई कम हो रही है और दूसरी तरफ दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं. इससे गरीब और मध्यम वर्ग का जीना मुश्किल हो गया है.जिस तरह से गैस सिलेंडरों की दरों में बढ़ोतरी की गई है और सप्लाई में कमी आ रही है, उससे लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है. हमारी मांग है कि बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस ली जाएं, वरना कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी.”
पूरे हरियाणा में आंदोलन की चेतावनी: कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द ही गैस की कीमतों में राहत नहीं दी और सप्लाई की समस्या का समाधान नहीं किया, तो पार्टी पूरे हरियाणा में व्यापक आंदोलन शुरू करेगी. राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस आम जनता की आवाज उठाती रहेगी और सरकार को जनता की समस्याओं का समाधान करना ही होगा.
टिकट विवाद पर भी दिया जवाब: इस दौरान हरियाणा कांग्रेस में टिकट को लेकर चल रहे विवाद पर भी राव नरेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी. पार्टी की महिला नेता सुचित्रा देवी और उनके पति द्वारा कुछ नेताओं पर टिकट के बदले पैसे लेने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि, "यदि कोई लिखित शिकायत आती है तो उसकी नियमानुसार जांच कराई जाएगी, लेकिन फिलहाल यह मामला पूरी तरह राजनीतिक प्रतीत होता है."
कांग्रेस गरीब और आम लोगों की पार्टी: राव नरेंद्र सिंह ने राज्यसभा उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध का उदाहरण देते हुए कहा, “पार्टी ने एक साधारण दलित और गरीब परिवार के व्यक्ति को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है. यह इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस अमीरों की नहीं, बल्कि किसान, मजदूर और आम आदमी की पार्टी है. कांग्रेस हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी."
