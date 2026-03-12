ETV Bharat / state

गैस संकट पर अंबाला में कांग्रेस का हल्ला बोल, सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, राव नरेंद्र सिंह ने सरकार को घेरा

अंबाला: देश में रसोई गैस की कथित किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत तेज हो गई है. इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता हाथों में गैस सिलेंडर और बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम जनता गैस की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की कमी से परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही.

सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी: प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर हाथों में लेकर सरकार की नीतियों का विरोध जताया. उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण गैस की सप्लाई प्रभावित होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार आम लोगों की परेशानी को नजरअंदाज कर रही है. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता (ETV Bharat)

सरकार पर राव नरेंद्र सिंह का हमला: प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत में सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "एक तरफ गैस की सप्लाई कम हो रही है और दूसरी तरफ दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं. इससे गरीब और मध्यम वर्ग का जीना मुश्किल हो गया है.जिस तरह से गैस सिलेंडरों की दरों में बढ़ोतरी की गई है और सप्लाई में कमी आ रही है, उससे लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है. हमारी मांग है कि बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस ली जाएं, वरना कांग्रेस पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी.”