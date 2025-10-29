ट्रंप की डिपोर्ट नीति ने तोड़ी हरियाणा के किसान की 'कमर', 35 लाख डूबे, पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार
Ambala farmer deported: बराड़ा निवासी किसान 35 लाख खर्च कर अमेरिका गया था. जिसे ट्रंप की डिपोर्ट नीति के तहत वापस भेज दिया गया है.
Published : October 29, 2025 at 8:28 AM IST
अंबाला: बराड़ा निवासी किसान को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है. किसान 35 लाख रुपये की पूंजी लगाकर डंकी रूट के जरिए अमेरिका गया था. वहां किसान ने कुकिंग सीखी और अच्छा काम मिल गया. किसान वहां अच्छा कमाई कर रहा था. सबकुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन ट्रंप की सख्त डिपोर्ट नीति ने सब कुछ उजाड़ दिया. डिपोर्ट नीति के तहत किसान को अमेरिका से भारत भेज दिया गया है. जिसके बाद परिवार में खुशी भी है और गम भी.
अमेरिका से डिपोर्ट अंबाला का किसान: किसान अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटा, तो घर में सही सलामत वापस आने की खुशी तो थी ही, लेकिन 35 लाख रुपये डूबने की वजह से गम भी है. किसान ने बताया "मैंने बच्चों के लिए ये कदम उठाया. इतना पैसा खर्च कर अमेरिका गया ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके. वहां सब ठीक भी चल रहा था, लेकिन ट्रंप ने वापस भेज दिया है. जिससे 35 लाख डूब गए हैं. बच्चे जवान हैं. उनका खर्च भी है. सारी उम्मदे खत्म सी हो गई हैं."
सरकार से मदद की गुहार: किसान ने सरकार से कहा कि "पीएम मोदी को हमारी मदद करनी चाहिए. क्योंकि अब खेती भी पैसे 6 महीने बाद आएंगे." किसान ने दुखी मन से कहा "यहां सब ठीक होता, तो मैं विदेश क्यों जाता? बच्चों से दूर क्यों रहता? सरकार सोचती, तो हम घर छोड़कर क्यों भटकते?" किसान ने कहा कि "ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए था. उन्होंने कहा कि मुझे 24 घंटे बेड़िया लगाकर रखी. जिसकी वजह से पैर में तेज दर्द है. पैरों में सूजन भी है."
ये भी पढ़ें- अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद बेटे को देख भावुक हुए परिजन, बोले- "बच्चे के सही सलामत लौटने पर बहुत खुश हैं"