अंबाला में सुबह-सुबह शर्ट फैक्ट्री में भीषण आग, 8 दमकल गाड़ियों ने दो घंटे में पाया काबू, कपड़ों का स्टॉक जलकर राख
Ambala factory fire: अंबाला की न्यू मॉडल कॉलोनी में कृष्णा गारमेंट्स फैक्ट्री में भीषण आग लगी. मौके पर 8 दमकलगाड़ियों ने आग पर काबू पाया.
Published : October 30, 2026 at 3:06 PM IST
अंबाला: अंबाला शहर की न्यू मॉडल कॉलोनी में शुक्रवार सुबह कृष्णा गारमेंट्स की बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि बिल्डिंग में रखा कपड़ों का भारी स्टॉक इसकी चपेट में आ गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही अंबाला शहर और अंबाला कैंट से दमकल विभाग की कुल 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.
सुबह-सुबह मची अफरा-तफरी: स्थानीय लोगों की मानें तो शुक्रवार सुबह करीब 4:30 से 4:45 बजे के बीच कृष्णा गारमेंट्स की बिल्डिंग में आग लगी. उस समय बिल्डिंग में एक गार्ड तैनात था. उसने जैसे ही अंदर से धुआं निकलते देखा, तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी. इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोगों के अनुसार, बिल्डिंग में शर्ट बनाने का काम होता है और अंदर बड़ी मात्रा में कपड़ों का स्टॉक रखा हुआ था.
पहली मंजिल पर ज्यादा नुकसान: आग की गंभीरता को देखते हुए अंबाला शहर से 6 और अंबाला कैंट से 2 दमकल गाड़ियों को बुलाया गया. दमकल कर्मचारियों ने लगातार पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोकने और बुझाने का प्रयास किया. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया. मामले में दमकल कर्मी मुकेश ने कहा कि, "सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंच गई थीं और कई गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई. आग ने कुछ ही देर में बिल्डिंग के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि अंदर रखा कपड़ों का स्टॉक और अन्य सामान जल गया. बिल्डिंग की पहली मंजिल पर आग से ज्यादा नुकसान हुआ है."
पटाखे या शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका: वहीं, फैक्ट्री मालिक लक्की जुनेजा ने कहा कि, "आग ने उक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचाया है. आग लगने का कारण पटाखे या शॉर्ट सर्किट हो सकता है. लाखों का नुकसान हुआ है. हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें."
पार्षद प्रतिनिधि और पुलिस ने संभाली स्थिति: घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने भी राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया. मौके पर पहुंचे इलाके के पार्षद प्रतिनिधि रोहित शर्मा विशु ने भी आग बुझाने के प्रयासों में मदद की. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर स्थिति को संभाला और दमकल विभाग की टीमों के साथ समन्वय बनाया. रोहित शर्मा विशु ने कहा कि, "आग की सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर राहत कार्य में सहयोग किया गया." वहीं, थाना बलदेव नगर के एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि, "सुबह करीब 5:15 बजे बिल्डिंग में आग लगने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया. आग पर काबू पा लिया गया है. अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है. पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है."
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