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अंबाला में सुबह-सुबह शर्ट फैक्ट्री में भीषण आग, 8 दमकल गाड़ियों ने दो घंटे में पाया काबू, कपड़ों का स्टॉक जलकर राख

अंबाला में सुबह-सुबह शर्ट फैक्ट्री में भीषण आग ( ETV Bharat )

अंबाला: अंबाला शहर की न्यू मॉडल कॉलोनी में शुक्रवार सुबह कृष्णा गारमेंट्स की बिल्डिंग में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि बिल्डिंग में रखा कपड़ों का भारी स्टॉक इसकी चपेट में आ गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही अंबाला शहर और अंबाला कैंट से दमकल विभाग की कुल 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.

सुबह-सुबह मची अफरा-तफरी: स्थानीय लोगों की मानें तो शुक्रवार सुबह करीब 4:30 से 4:45 बजे के बीच कृष्णा गारमेंट्स की बिल्डिंग में आग लगी. उस समय बिल्डिंग में एक गार्ड तैनात था. उसने जैसे ही अंदर से धुआं निकलते देखा, तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दी. इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोगों के अनुसार, बिल्डिंग में शर्ट बनाने का काम होता है और अंदर बड़ी मात्रा में कपड़ों का स्टॉक रखा हुआ था.