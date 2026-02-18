ETV Bharat / state

इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी, लेकिन चॉर्जिंग कैसे होगी ?, अंबाला में 15 बसों के लिए मात्र 2 चार्जिंग पॉइंट

15 इलेक्ट्रिक बसों के लिए मात्र 2 चार्जिंग प्वाइंट ( Etv Bharat )

अंबालाः हरियाणा सरकार की ओर से रोडवेज के आधुनिकीकरण के दावे भले ही बड़े-बड़े हों, लेकिन अंबाला बस अड्डे की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. शहर में चल रही 15 इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए फिलहाल सिर्फ दो चार्जिंग स्टेशन हैं, जिससे संचालन में भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं. रोडवेज कर्मी और चार्जिंग स्टेशन लगाने की मांग कर रहे हैं. एक बस के चार्जिंग में लगता है 50 से 60 मिनट का समयः हरियाणा सरकार प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए ई-बसों के संचालन पर जोर दे रही है. इसके लिए अंबाला में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी अधूरा है. जानकारी के मुताबिक, करीब छह महीने बीत जाने के बावजूद तीसरा चार्जिंग स्टेशन अब तक स्थापित नहीं हो पाया है. मौजूदा हालात यह है कि 15 इलेक्ट्रिक बसों को सिर्फ दो चार्जरों के भरोसे चलाया जा रहा है. एक बस को पूरी तरह चार्ज होने में करीब 50 से 60 मिनट लगते हैं, ऐसे में सभी बसों को दिन-रात शिफ्टों में बारी-बारी से चार्ज करना पड़ रहा है. विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि नए चार्जिंग प्वाइंट के लिए पहले अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पैनल लगाना जरूरी है, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है.