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छठ पूजा पर उमड़ा यात्रियों का सैलाब, कम पड़ रही ट्रेनें, अंबाला में घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही जगह

छठ पूजा पर उमड़ा यात्रियों का सैलाब, कम पड़ रही ट्रेनें ( ETV Bharat )

अंबालाः छठ पर अंबाला सहित अन्य डिवीजन से रेगुलर के अलावा लगातार कई स्पेशल ट्रेन रेलवे की ओर से चलाया जा रहा है. इसके बाद भी यात्रियों की संख्या के आगे ट्रेनों की संख्या कम पड़ जा रही है. कई घंटे इंतजार के बाद ट्रेन स्टेशन पहुंची है लेकिन भीड़ के कारण बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं. कई यात्री जान जोखिम में डालकर लटक कर यात्रा कर रहे हैं तो कई सामान ब्रेक और जेनरेटर कार में मजबूरी में यात्रा कर रहे हैं. दूसरी ओर रेलवे की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गेट पर लटक कर यात्री नहीं करने, भीड़ ज्यादा होने पर अगले ट्रेन से यात्री करने की बार-बार अपील की जा रही है.

अंबाला स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ (ETV Bharat) मजबूरी में सामान ब्रेक और जेनरेटर कार में यात्रा (ETV Bharat) 24 घंटे रेलवे का वार रूप कर रहा है कामः दूसरी ओर छठ पूजा पर्व को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि छठ पूजा करने के लिए लोग त्यौहार मनाने के लिए अपने घर तक आराम से पहुंच सकें. अंबाला रेलवे मंडल सीनियर डीसीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "अंबाला डिवीजन ने 8 पेयर ट्रेन ऑलरेडी अनाउंस कर दी है. इसके इलावा बिहार जाने वाली 25 पेयर ट्रेनों का भी अंबाला स्टेशन पर ठहराव है, जो पीछे से बनकर आती है." उन्होंने बताया कि "इसके इलावा तीन से पांच स्टेशन ऐसे है जहां पर भीड़ हो सकती है. वहां पर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं. उन्होंने बताया कि 24 घंटे हमारा वार रूम खुला है जहां से पल पल की खबर मिलती रहती है. जहां पर लगता है कि लोग ज्यादा आ रहे हैं तो वहां से लोगों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है ताकि लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके."

घंटों इंजतार के बाद भी नहीं नहीं चढ़ पा रहे हैं यात्री (ETV Bharat) अतिरिक्त ट्रेनों का किया जा रहा है परिचालनः उन्होंने कहा कि "कल भी हमें लगा कि सरहिंद स्टेशन ज्यादा लोग हैं तो स्पेशल ट्रेन चलाई गई जो पहले अनाउंस नहीं थी और लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया." वहीं रेलवे स्टेशन पर भीड़ को लेकर भी उन्होंने कहा है कि लोगों को विश्वास है कि वो अपने घर तक समय से पहुंच सकेंगे और जो ट्रेन चल रही है वो तो चल ही रही है. इसके अलावा जो अन अनाउंस (अतिरिक्त) ट्रेनें हैं, उनको भी चलाया जाता है. हमारी कोशिश रहती है कि लोग आयें और रेलवे में सफर कर अपने घर तक पहुंचें. भीड़ प्रबंधन के लिए 24 घंटे रेलवे का वार रूम कर रहा है काम (ETV Bharat)