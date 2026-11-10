छठ पूजा पर उमड़ा यात्रियों का सैलाब, कम पड़ रही ट्रेनें, अंबाला में घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही जगह
Rush In TRAINS ON CHHATH: छठ पर कई अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन यात्रिओं की संख्या के आगे ट्रेनें कम पड़ रही है.
Published : November 10, 2026 at 5:04 PM IST
अंबालाः छठ पर अंबाला सहित अन्य डिवीजन से रेगुलर के अलावा लगातार कई स्पेशल ट्रेन रेलवे की ओर से चलाया जा रहा है. इसके बाद भी यात्रियों की संख्या के आगे ट्रेनों की संख्या कम पड़ जा रही है. कई घंटे इंतजार के बाद ट्रेन स्टेशन पहुंची है लेकिन भीड़ के कारण बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं. कई यात्री जान जोखिम में डालकर लटक कर यात्रा कर रहे हैं तो कई सामान ब्रेक और जेनरेटर कार में मजबूरी में यात्रा कर रहे हैं. दूसरी ओर रेलवे की ओर से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर गेट पर लटक कर यात्री नहीं करने, भीड़ ज्यादा होने पर अगले ट्रेन से यात्री करने की बार-बार अपील की जा रही है.
24 घंटे रेलवे का वार रूप कर रहा है कामः दूसरी ओर छठ पूजा पर्व को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि छठ पूजा करने के लिए लोग त्यौहार मनाने के लिए अपने घर तक आराम से पहुंच सकें. अंबाला रेलवे मंडल सीनियर डीसीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि "अंबाला डिवीजन ने 8 पेयर ट्रेन ऑलरेडी अनाउंस कर दी है. इसके इलावा बिहार जाने वाली 25 पेयर ट्रेनों का भी अंबाला स्टेशन पर ठहराव है, जो पीछे से बनकर आती है." उन्होंने बताया कि "इसके इलावा तीन से पांच स्टेशन ऐसे है जहां पर भीड़ हो सकती है. वहां पर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं. उन्होंने बताया कि 24 घंटे हमारा वार रूम खुला है जहां से पल पल की खबर मिलती रहती है. जहां पर लगता है कि लोग ज्यादा आ रहे हैं तो वहां से लोगों को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है ताकि लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके."
अतिरिक्त ट्रेनों का किया जा रहा है परिचालनः उन्होंने कहा कि "कल भी हमें लगा कि सरहिंद स्टेशन ज्यादा लोग हैं तो स्पेशल ट्रेन चलाई गई जो पहले अनाउंस नहीं थी और लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया." वहीं रेलवे स्टेशन पर भीड़ को लेकर भी उन्होंने कहा है कि लोगों को विश्वास है कि वो अपने घर तक समय से पहुंच सकेंगे और जो ट्रेन चल रही है वो तो चल ही रही है. इसके अलावा जो अन अनाउंस (अतिरिक्त) ट्रेनें हैं, उनको भी चलाया जाता है. हमारी कोशिश रहती है कि लोग आयें और रेलवे में सफर कर अपने घर तक पहुंचें.
2 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया गया हैः इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए दो स्टेशन पर होल्डिंग एरिया भी बनाया है ताकि यहां पर लोग रुककर ट्रेन का इंतजार कर सकें. वहीं उन्होंने लोग से भी अपील करते हुए कहा कि अगर लोग स्टेशन पर आ भी जाते है तो वो होल्डिंग एरिया का इस्तेमाल करें. वहीं उन्होंने लोग से अपील करते हुए कि अगर ट्रेन में भीड़ है तो इंतजार करे पीछे और ट्रेन आ रही है चिता करने की कोई बात नहीं है.
|ये भी पढ़ें-त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत, अंबाला मंडल से 4 स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई, 5 और ट्रेन चलाने की तैयारी
क्या बोले यात्रीः रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन पर की गई व्यवस्था से छठ पूजा पर्व मनाने जा रहे यात्री काफी खुश नजर आये. उन्होंने कहा कि "हमे बड़ा अच्छा लग रहा है कि रेलवे ने यहां पर अच्छी व्यवस्था की है. बैठने के लिए टेंट भी लगाया गया है ताकि जिस यात्री की ट्रेन लेट है वो टेंट में बैठकर इंतजार कर सके.