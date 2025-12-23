ETV Bharat / state

हरियाणा में घने कोहरे का अलर्ट, अंबाला में सीजन की सबसे हेवी फॉग, वाहन चालकों के लिए बनी चुनौती

अंबाला में मंगलवार सुबह सीजन की सबसे हेवी फॉग देखने को मिली. जिसके कारण जन जीवन भी प्रभावित रहा. वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई.

अंबाला में सीजन की सबसे हेवी फॉग
अंबाला में सीजन की सबसे हेवी फॉग (Etv Bharat)
ETV Bharat Haryana Team

December 23, 2025

अंबाला: हरियाणा में मौसम विभाग ने कई जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है. तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है. शीतलहर का दौर शुरू हो गया है. वहीं, अंबाला में मंगलवार सुबह हेवी फॉग देखने को मिली. घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर हाईवे पर देखने को मिला, जहां वाहनों की रफ्तार काफी कम हो गई. वहीं, आम जन जीवन भी प्रभावित रहा. ऑटो चालकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. लोग घरों में दुबके रहे. रिक्शा खाली नजर आए.

धुंध का कहर: मौसम में बदलाव के कारण लोग परेशान हैं. सबसे ज्यादा चुनौती वाहन चालकों के लिए बनी हुई है. लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए. मंगलवार सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी जीरो रही. स्थानीय निवासियों ने बताया कि "आज पहली बार इतनी धुंध रही. बहुत सारे गर्म कपड़े पहनकर भी ठंड लग रही है. अलाव का सहारा लिया जा रहा है". वहीं, रोहतक से अंबाला पहुंचे एक स्टूडेंट ग्रुप ने बताया कि "अंबाला में रोहतक से भी ज्यादा ठंड है. रोहतक में इतनी ज्यादा धुंध नहीं है. हमारा यहां आना जरूरी था".

वाहन चालकों को परेशानी: ऑटो चालकों को ऑटो चलाने में काफी मुश्किल हो रही है. हाईवे पर धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है. वाहनों की लाइटें जलाकर धीमी गति से चला रहे हैं. ऑटो चालकों ने कहा कि "सबसे ज्यादा घनी धुंध आज पड़ी है. इस कारण ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है. सवारियां बहुत कम है. ऐसे में रोजाना का गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा". वहीं, इस कड़कड़ाती सर्दी के बीच एक महिला लोगों को चाय पीला रही हैं. उन्होंने बताया कि "अब लोगों का आना काफी कम हो गया है. ठंड ज्यादा बढ़ गई है".

