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अंबाला के ब्राह्मण माजरा में बनेगा 60.19 करोड़ का आधुनिक डेयरी कॉम्प्लेक्स, पशुपालकों को होगा फायदा

अंबाला शहर से हटेगी गोबर की गंदगी ( ETV Bharat )

अंबाला : अंबाला छावनी शहर में डेयरियों से फैलने वाली गंदगी की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. दरअसल, शहर की डेयरियों को बाहर शिफ्ट करने के लिए गांव ब्राह्मण माजरा में आधुनिक डेयरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. इसके निर्माण के लिए सरकार ने 60.19 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी है. करीब 21 एकड़ जमीन पर विकसित होने वाले इस कॉम्प्लेक्स में पशुओं और पशुपालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. योजना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी है. उनका कहना है कि इससे शहर में सफाई व्यवस्था सुधरेगी और गांव के किसानों को खेतों के लिए गोबर की खाद भी आसानी से मिल सकेगी.

शहर में गोबर के ढेर और जाम नालियों से मिलेगी राहत: अंबाला छावनी के नगर परिषद क्षेत्र में कई जगहों पर दूध की डेयरियां संचालित हो रही हैं. इन डेयरियों से निकलने वाला गोबर आसपास जमा होने के कारण गंदगी फैलती है और नालियां भी अवरुद्ध हो जाती हैं. स्थानीय लोगों ने इस समस्या को कई बार कैबिनेट मंत्री अनिल विज के सामने उठाया था. इसके बाद डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की दिशा में प्रयास किए गए. अब सरकार से बजट मंजूर होने के बाद आधुनिक डेयरी कॉम्प्लेक्स के निर्माण का रास्ता साफ हुआ है.

ब्राह्मण माजरा में बनेगा 60.19 करोड़ का आधुनिक डेयरी कॉम्प्लेक्स (ETV Bharat) किसानों को मिलेगी गोबर की खाद: स्थानीय निवासियों का कहना है कि, "डेयरियां ब्राह्मण माजरा में आने से शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर होगी. वहीं, गांव के किसानों को खेतों में इस्तेमाल के लिए गोबर की खाद उपलब्ध हो सकेगी. इससे शहर और गांव दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है." स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज का आभार जताया. उनका मानना है कि एक स्थान पर डेयरियां स्थापित होने से पशुपालकों को भी सुविधाएं मिलने के साथ अपना काम व्यवस्थित तरीके से करने का अवसर मिलेगा. 2013 से नगर परिषद की बैठकों में उठता रहा मुद्दा: वहीं, नगर परिषद अंबाला छावनी की अध्यक्ष स्वर्ण कौर ने कहा कि, "शहर से डेयरियों को बाहर शिफ्ट करने का मुद्दा लंबे समय से उठाया जा रहा है. मैं वर्ष 2013 से ही नगर परिषद की हाउस मीटिंग में यह मुद्दा उठाती रही हूं. पार्षद भी लगातार इस समस्या को सामने रखते आए हैं. शहर में गोबर जमा होने से नालियां बंद हो जाती हैं और गंदगी फैलती है. आधुनिक डेयरी कॉम्प्लेक्स बनने से शहर को राहत मिलेगी और दूध का कारोबार करने वाले लोगों को भी एक ही परिसर में सुविधाएं मिल सकेंगी. इस पहल के लिए अनिल विज का धन्यवाद."