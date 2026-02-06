ETV Bharat / state

स्कूलों के बाद अब अंबाला कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मेल के जरिए मिला संदेश, अलर्ट मोड पर पुलिस

अंबाला कोर्ट को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल आया है. पुलिस मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच कर रही है.

ETV Bharat Haryana Team

February 6, 2026

February 6, 2026

अंबाला: हरियाणा के अंबाला में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है. दरअसल, अंबाला की अदालत को मेल के जरिए बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है. जिसके बाद मौके पर बम स्क्वायड की टीम और पुलिस प्रशासन पहुंचा है. मौके पर जांच की जा रही है. जानकारी देते हुए एसएचओ सिटी थाना ने बताया कि मेल से धमकी आन के बाद पूरी तरह जांच की जा रही है. कोर्ट आने वालों की चेकिंग की जा रही है.

अंबाला में दहशत: अंबाला को धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. इससे पहले भी अंबाला में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. आज फिर अंबाला कोर्ट को धमकी मिली है. जिसके चलते पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है. मौके पर गहनता से जांच की जा रही है. बम निरोधक टीम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा. कोर्ट की चेकिंग शुरू कर दी गई है.

अंबाला कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी (Etv Bharat)

पुलिस कर रही जांच: वहीं, अंबाला सिटी थाना प्रभारी एसएचओ सुरेश कुमार ने बताया कि "मेल के जरिए कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. जिसके बाद पुलिस टीम कोर्ट परिसर में चेकिंग के लिए पहुंची. फिलहाल अभी तक जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. रूटीन में चेकिंग चलती रहती है".

"कड़ा रुख अपनाएं प्रशासन": वहीं, वकीलों ने बताया कि "इस तरह की कोई भी धमकियां मिल रही है, तो प्रशासन को सख्त रुख अपनाना चाहिए. पहले ही पूरी कोर्ट को खाली करवा देना चाहिए था. किसी भी तरह से धमकियां मिलने का सिलसिला लगातार चल रहा है. इससे पहले अंबाला में स्कूलों को भी धमकियां मिल चुकी हैं".

