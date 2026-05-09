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अंबाला CIA-1 की बड़ी कार्रवाई, मुलाना में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, फायरिंग में दो आरोपी घायल

मुलाना में CIA-1 और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान दो आरोपी घायल हो गए.

AMBALA CIA1 ENCOUNTER
मुलाना में पुलिस-बदमाश मुठभेड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 9, 2026 at 12:28 PM IST

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अंबाला: अंबाला के थाना मुलाना क्षेत्र में मारकण्डा पुल के पास शनिवार को सीआईए-1 अंबाला टीम और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. कार्रवाई निरीक्षक हरजिंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को घायल अवस्था में काबू कर लिया, जिन्हें पहले मुलाना अस्पताल और बाद में सिविल अस्पताल अंबाला शहर रेफर किया गया.

बिना नंबर बाइक पर घूम रहे थे आरोपी: सीआईए-1 इंचार्ज निरीक्षक हरजिंद्र सिंह ने बताया कि, "पुलिस टीम मुलाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान सूचना मिली कि दो युवक बिना नंबर बाइक पर हथियार लेकर घूम रहे हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं. जैसे ही हमारी टीम ने उनका पीछा किया तो उन्होंने बाइक भगा दी. टीम ने तुरंत वायरलेस के जरिए पूरे इलाके में नाकाबंदी कराई."

अंबाला CIA-1 की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

पीछा करने पर बदमाशों ने की फायरिंग: हरजिंद्र सिंह ने आगे कहा कि, "आरोपी बाइक लेकर मारकण्डा फ्लाईओवर से नीचे उतर गए. जब पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई के दौरान उनकी बाइक आगे जाकर एक पेड़ से टकरा गई. बाइक चला रहा युवक गिरने से घायल हो गया, जबकि दूसरा जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है."

पंजोखरा साहिब गोलीकांड से जुड़े तार: प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी हाल ही में थाना पंजोखरा साहिब क्षेत्र में पुलिस पार्टी और एक युवक पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल थे. उस घटना में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी. पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें गौ तस्करी के कई केस भी शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के स्वस्थ होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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