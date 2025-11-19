ETV Bharat / state

अंबाला के 72 वर्षीय मनोहर लाल 33 सालों से गुरुद्वारा में दे रहे आचार सेवा, वैष्णो देवी यात्रा से मिली प्रेरणा

33 सालों से गुरुद्वारा में दे रहे आचार सेवा ( ETV Bharat )

अंबाला: आज के दौर में जहां लोग अपने लिए सोचने में ही व्यस्त हो जाते हैं, वहीं, अंबाला कैंट के तोपखाना बाजार में रहने वाले 72 वर्षीय मनोहर लाल समाज सेवा की ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं, जिसे सुनकर हर कोई प्रेरित हुए बिना नहीं रह सकता. दरअसल, पिछले 33 सालों से मनोहर लाल गुरुद्वारों में आचार की सेवा कर रहे हैं और अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों की भलाई में लगा रहे हैं. वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आया विचार: ईटीवी भारत ने मनोहर लाल से बातचीत की. मनोहर लाल बताते हैं कि, "हमें इस सेवा का विचार वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आया, जहां यात्रियों को स्वादिष्ट आंवला आचार खिलाया जाता था. उसी दिन मन में ख्याल आया कि क्यों न इस तरह की सेवा अंबाला में की जाए. इसके बाद साल 1995 में मैंने आचार की इस सेवा की शुरुआत की. तब से आज तक यह सेवा निरंतर जारी है." अंबाला के 72 वर्षीय मनोहर लाल 33 सालों से गुरुद्वारा में दे रहे आचार सेवा (ETV Bharat) सैलरी का चौथा हिस्सा समाज सेवा में समर्पित: मनोहर लाल कहते हैं कि, "जब नौकरी करते थे, तब अपनी सैलरी का चौथा हिस्सा समाज सेवा में लगाते थे और अब रिटायरमेंट के बाद भी अपनी पेंशन का चौथा हिस्सा इसी सेवा को समर्पित करते हैं. इतना ही नहीं पत्नी को मिलने वाली विकलांग पेंशन का चौथा हिस्सा भी समाज सेवा के कार्यों में लगा देता हूं."