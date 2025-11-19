अंबाला के 72 वर्षीय मनोहर लाल 33 सालों से गुरुद्वारा में दे रहे आचार सेवा, वैष्णो देवी यात्रा से मिली प्रेरणा
अंबाला में 72 वर्षीय मनोहर लाल 33 साल से गुरुद्वारा में आचार सेवा कर रहे हैं.
अंबाला: आज के दौर में जहां लोग अपने लिए सोचने में ही व्यस्त हो जाते हैं, वहीं, अंबाला कैंट के तोपखाना बाजार में रहने वाले 72 वर्षीय मनोहर लाल समाज सेवा की ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं, जिसे सुनकर हर कोई प्रेरित हुए बिना नहीं रह सकता. दरअसल, पिछले 33 सालों से मनोहर लाल गुरुद्वारों में आचार की सेवा कर रहे हैं और अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों की भलाई में लगा रहे हैं.
वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आया विचार: ईटीवी भारत ने मनोहर लाल से बातचीत की. मनोहर लाल बताते हैं कि, "हमें इस सेवा का विचार वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आया, जहां यात्रियों को स्वादिष्ट आंवला आचार खिलाया जाता था. उसी दिन मन में ख्याल आया कि क्यों न इस तरह की सेवा अंबाला में की जाए. इसके बाद साल 1995 में मैंने आचार की इस सेवा की शुरुआत की. तब से आज तक यह सेवा निरंतर जारी है."
सैलरी का चौथा हिस्सा समाज सेवा में समर्पित: मनोहर लाल कहते हैं कि, "जब नौकरी करते थे, तब अपनी सैलरी का चौथा हिस्सा समाज सेवा में लगाते थे और अब रिटायरमेंट के बाद भी अपनी पेंशन का चौथा हिस्सा इसी सेवा को समर्पित करते हैं. इतना ही नहीं पत्नी को मिलने वाली विकलांग पेंशन का चौथा हिस्सा भी समाज सेवा के कार्यों में लगा देता हूं."
पत्नी भी देती है साथ: अपनी पत्नी के बारे में बताते हुए मनोहर लाल ने कहा कि, मेरी पत्नी हिमाचल प्रदेश में अध्यापिका थीं, लेकिन धर्म में आस्था और सेवा भावना के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी और मेरे साथ समाज सेवा का संकल्प ले लिया. बीमारी के कारण पत्नी को अधरंग भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद वह आज भी इस सेवा में उनके साथ खड़ी हैं."
मिल रही ये मदद: मनोहर लाल ने आगे बताया कि, "आचार बनाने की प्रक्रिया में परिवार के सभी लोग मदद करते हैं. विशेष रूप से मेरी बहू आचार को धूप में सुखाने का काम करती हैं. सरकार भी हमारी इस सेवा के योगदान को देखते हुए मदद करती है. हेफेड मुझे 50% डिस्काउंट पर तेल देता है. गोल्डी मसाले भी आधी कीमत हमसे लेते हैं."
"सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं": 72 वर्ष की आयु में भी मनोहर लाल जिस ऊर्जा और समर्पण से समाज सेवा में लगाए हुए हैं, वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. मनोहर लाल का कहना है, “सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और जब तक सांस है, सेवा करता रहूंगा."
बता दें कि मनोहर की समाज सेवा की यह समर्पित यात्रा केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहचानी गई है. मनोहर लाल का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है, जो उनकी निष्ठा और सेवा भावना का प्रमाण है.
