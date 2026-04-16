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हरियाणा के लिए बड़ी खुशखबरी, अंबाला कैंट हवाई अड्डे का उद्घाटन जल्द, यूपी-उत्तराखंड के लोगों को भी बल्ले-बल्ले

चंडीगढ़ : हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को कहा कि अंबाला कैंट में बने घरेलू हवाई अड्डे का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा. हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान, ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री विज ने हवाई अड्डे पर बचे हुए छोटे-मोटे कामों को तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए.

अनिल विज ने दिए निर्देश : उन्होंने निर्देश दिया कि हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई जाए, ताकि तकनीकी रूप से जो काम अटके हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जा सके. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि CCTV लगाना, कंट्रोल रूम बनाना, सुरक्षा के इंतज़ाम, ऑनलाइन UPS, छोटे-मोटे सिविल काम और दफ़्तर से जुड़ी दूसरी ज़रूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए. स्टाफ़ और गाड़ियों की उपलब्धता के बारे में भी निर्देश दिए गए. इसके अलावा, बयान में कहा गया है कि विज ने अधिकारियों को कार्गो ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए हवाई अड्डे के बाहर एक एयर टर्मिनल बनाने का भी निर्देश दिया.

हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड के लोगों को भी फायदा : मंत्री ने कहा कि अंबाला कैंट एक बड़ा जंक्शन है, और यहां से हवाई सेवाएं शुरू होने से आस-पास के इलाकों के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, करनाल और पानीपत जैसे ज़िलों के अलावा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा. उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि हवाई अड्डा शहर के अंदर ही बना है, इसलिए यात्रियों को आने-जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

अंबाला से अयोध्या के लिए प्रस्तावित उड़ान : यह दावा करते हुए कि अंबाला से अयोध्या के लिए प्रस्तावित उड़ान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, उन्होंने कहा कि लोग इसके शुरू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हवाई अड्डे के चालू होने से इस इलाके में सीधे और परोक्ष, दोनों तरह के रोज़गार के अवसर पैदा होंगे. बैठक से पहले, विज ने अंबाला कैंट में बने घरेलू हवाई अड्डे का निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ काम की प्रगति की समीक्षा की. अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. निरीक्षण के दौरान, विज ने यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, जैसे कि आवाजाही, खाने-पीने की सेवाएं, बैठने के इंतज़ाम, गाड़ियों की पार्किंग और लगे हुए उपकरणों, जिनमें बैगेज स्कैनर भी शामिल हैं, की समीक्षा की.

20 एकड़ ज़मीन ली गई : इस घरेलू हवाई अड्डे के निर्माण के लिए, अंबाला कैंट एयर फ़ोर्स स्टेशन के पास लगभग 20 एकड़ ज़मीन रक्षा मंत्रालय से 133 करोड़ रुपये की लागत पर ली गई थी. हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को लगभग 18 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है, और आवश्यक उपकरण स्थापित किए गए हैं. बयान में आगे कहा गया है कि बैठक में नागरिक उड्डयन की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा और अतिरिक्त निदेशक मनीष कुमार लोहान सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.