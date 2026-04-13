अंबाला में जर्जर बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, एक व्यक्ति घायल, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप
अंबाला महेशनगर में जर्जर इमारत का हिस्सा गिरने से 35 वर्षीय व्यक्ति घायल हो गया.
Published : April 13, 2026 at 10:17 AM IST
अंबाला: अंबाला के महेशनगर में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब सालों से जर्जर हालत में खड़ी एक पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा अचानक नीचे गिर पड़ा. इस दौरान नीचे खड़े एक 35 वर्षीय व्यक्ति के ऊपर मलबा गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत डायल 112 पर सूचना दी गई.
पुलिस की तत्परता से बची जान: सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को तुरंत अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया. एक डायल 112 कर्मचारी ने बताया, “हमें सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल को बिना देरी अस्पताल पहुंचाया, जिससे समय पर उपचार संभव हो सका.”
पहले भी की जा चुकी थी शिकायत: स्थानीय लोगों के अनुसार इस जर्जर बिल्डिंग को लेकर कई महीने पहले ही नगर परिषद में शिकायत दर्ज कराई गई थी. बाजार के निवासी लगातार इस खतरे को लेकर अधिकारियों को आगाह करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
"देखकर भी नहीं की कार्रवाई": स्थानीय निवासी सूरज राणा ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "हमने करीब 6 महीने पहले नगर निगम के कर्मचारियों को इस बिल्डिंग की शिकायत दी थी. कर्मचारी मौके पर भी आए और उन्होंने इसकी खराब हालत देखी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया. आज उसी लापरवाही का नतीजा है कि एक व्यक्ति की जान जाते-जाते बची."
प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल: वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे नगर परिषद के अधिकारियों को इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई की जाती, तो इस तरह का हादसा टाला जा सकता था.
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