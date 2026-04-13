ETV Bharat / state

अंबाला में जर्जर बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, एक व्यक्ति घायल, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

अंबाला: अंबाला के महेशनगर में सोमवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब सालों से जर्जर हालत में खड़ी एक पुरानी बिल्डिंग का हिस्सा अचानक नीचे गिर पड़ा. इस दौरान नीचे खड़े एक 35 वर्षीय व्यक्ति के ऊपर मलबा गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत डायल 112 पर सूचना दी गई.

पुलिस की तत्परता से बची जान: सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को तुरंत अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया. एक डायल 112 कर्मचारी ने बताया, “हमें सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल को बिना देरी अस्पताल पहुंचाया, जिससे समय पर उपचार संभव हो सका.”

पहले भी की जा चुकी थी शिकायत: स्थानीय लोगों के अनुसार इस जर्जर बिल्डिंग को लेकर कई महीने पहले ही नगर परिषद में शिकायत दर्ज कराई गई थी. बाजार के निवासी लगातार इस खतरे को लेकर अधिकारियों को आगाह करते रहे, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.