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अंबाला भैंस चोरी के दौरान हत्या का मामला, CIA-1 ने एनकाउंटर में दबोचे कातिल चोर

अंबाला कालपी में भैंस चोरी और हत्या के आरोपी पिता-पुत्र पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए. फिलहाल दोनों पुलिस की हिरासत में हैं.

AMBALA BUFFALO THEFT MURDER CASE
अंबाला भैंस चोरी के दौरान हत्या का मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 11:01 AM IST

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अंबाला: अंबाला के कालपी गांव में 12-13 मार्च की रात उस समय सनसनी फैल गई जब भैंस चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी और दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया था और पुलिस ने तुरंत सक्रिय होकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी. मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हिरासत में लिया है.

पुलिस को मिली बड़ी सफलता: इस बारे में अंबाला CIA 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ने कहा कि, "घटना के बाद अंबाला की CIA-1 टीम लगातार कालपी और आसपास के इलाकों में गश्त कर रही थी. इसी दौरान मुलाना क्षेत्र में चेकिंग के समय पुलिस को एक बिना नंबर की संदिग्ध बाइक दिखाई दी. जब बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया, तो वे पुलिस नाके को तोड़कर फरार हो गए, जिससे शक और गहरा गया."

CIA-1 ने एनकाउंटर में दबोचे कातिल चोर (Etv Bharat)

मुठभेड़ के दौरान लगी गोली: इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ने आगे कहा कि, "पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके में नाकाबंदी कर बाइक का पीछा किया. कुछ दूरी पर बाइक कच्चे रास्ते पर फिसलकर गिर गई. इसके बाद आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक आरोपी के पैर और दूसरे की टांग में गोली लगी. दोनों को मौके पर ही काबू कर लिया गया."

पिता-पुत्र निकले शातिर अपराधी: इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों की पहचान फरियाद और उस्मान के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और रिश्ते में पिता-पुत्र हैं. पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर कालपी में भैंस चोरी की योजना बनाई थी और वारदात के दौरान मालिक की हत्या कर दी थी.

पहले से दर्ज हैं कई गंभीर मामले: पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी पहले से ही अपराध जगत में सक्रिय रहे हैं और उनके खिलाफ करीब 14 से 15 मुकदमे दर्ज हैं. यह जानकारी उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि को और गंभीर बनाती है.

इलाज के बाद होगी आगे की कार्रवाई: मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को तुरंत नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस का कहना है कि इलाज पूरा होने के बाद उनसे गहन पूछताछ की जाएगी और आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

इलाके में बढ़ी सुरक्षा, लोगों को मिली राहत: इस कार्रवाई के बाद कालपी और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है. स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की तत्परता की सराहना की है.

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