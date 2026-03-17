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अंबाला भैंस चोरी के दौरान हत्या का मामला, CIA-1 ने एनकाउंटर में दबोचे कातिल चोर

अंबाला भैंस चोरी के दौरान हत्या का मामला ( Etv Bharat )

अंबाला: अंबाला के कालपी गांव में 12-13 मार्च की रात उस समय सनसनी फैल गई जब भैंस चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी और दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया था और पुलिस ने तुरंत सक्रिय होकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी. मामले में दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हिरासत में लिया है. पुलिस को मिली बड़ी सफलता: इस बारे में अंबाला CIA 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ने कहा कि, "घटना के बाद अंबाला की CIA-1 टीम लगातार कालपी और आसपास के इलाकों में गश्त कर रही थी. इसी दौरान मुलाना क्षेत्र में चेकिंग के समय पुलिस को एक बिना नंबर की संदिग्ध बाइक दिखाई दी. जब बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया, तो वे पुलिस नाके को तोड़कर फरार हो गए, जिससे शक और गहरा गया." CIA-1 ने एनकाउंटर में दबोचे कातिल चोर (Etv Bharat) मुठभेड़ के दौरान लगी गोली: इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ने आगे कहा कि, "पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके में नाकाबंदी कर बाइक का पीछा किया. कुछ दूरी पर बाइक कच्चे रास्ते पर फिसलकर गिर गई. इसके बाद आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक आरोपी के पैर और दूसरे की टांग में गोली लगी. दोनों को मौके पर ही काबू कर लिया गया."