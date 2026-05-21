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एक लाख में एक मामला... अंबाला के डॉक्टरों ने की दुर्लभ सर्जरी, 14 साल की बच्ची को दी नई जिंदगी

निजी अस्पतालों में नहीं मिला सही इलाज: बच्ची के परिजनों की मानें तो नवंबर 2025 में बच्ची के पेट के साइड में अचानक तेज दर्द शुरू हुआ था. इसके बाद परिवार उसे कई निजी अस्पतालों और डॉक्टरों के पास लेकर गए, लेकिन कहीं भी बीमारी की सही पहचान नहीं हो सकी. लगातार इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं आया. आखिरकार 22 अप्रैल को परिजन उसे अंबाला कैंट स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर लेकर पहुंचे, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने गंभीरता से जांच शुरू की.

अंबाला: जिले के अटल कैंसर केयर सेंटर के डॉक्टरों ने एक 14 वर्षीय बच्ची की जटिल सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया है. डॉक्टरों के अनुसार यह बीमारी बेहद दुर्लभ श्रेणी में आती है और दुनिया भर में लगभग एक लाख बच्चियों में से किसी एक में ही देखने को मिलती है. सफल ऑपरेशन के बाद बच्ची अब पूरी तरह स्वस्थ है. लंबे समय से हो रहे असहनीय दर्द से उसे राहत मिल गई है.

जांच में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई: इस बारे में वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉ मीनाक्षी राणा भूषण ने बताया कि, "हमने बच्ची के आधुनिक मेडिकल टेस्ट और गहन जांच करवाई. रिपोर्ट में सामने आया कि बच्ची के जन्म से ही बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स नहीं था. इसी वजह से शरीर के अंदर जटिल समस्या पैदा हो रही थी और उसे लगातार असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा था. यह बीमारी बेहद दुर्लभ है. समय पर सही पहचान और उपचार नहीं होता तो मरीज को भविष्य में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था."

ढाई घंटे तक चला जटिल ऑपरेशन: डॉ मीनाक्षी राणा भूषण ने आगे जानकारी दी कि बीमारी की सही पहचान होते ही डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी करने का फैसला लिया. इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञों की टीम बनाई गई. डॉ मीनाक्षी राणा भूषण के नेतृत्व में डॉ अभिषेक भूषण, डॉ वेद पाठक, डॉ मोहित तथा नर्सिंग स्टाफ दिव्या और गुरविंदर ने मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया. करीब ढाई घंटे तक चले इस संवेदनशील ऑपरेशन में आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया गया. डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक सर्जरी पूरी की और बच्ची को नई जिंदगी देने में सफलता हासिल की.

परिवार ने जताया आभार: वहीं, सर्जरी के बाद युवती पूरी तरह स्वस्थ है. लंबे समय से दर्द और परेशानी झेल रहे परिवार ने राहत की सांस ली है. इस बारे में पीड़ित लड़की ने कहा कि, "अब मुझे पहले जैसा दर्द नहीं होता. डॉक्टरों ने मुझे नई जिंदगी दी है." वहीं, परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि, "अटल कैंसर केयर सेंटर की टीम ने उम्मीद टूटने के बाद उनकी बेटी को नया जीवन दिया है."

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