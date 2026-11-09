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टेंट में अंबा प्रसाद ने परिवारजनों के साथ की दीवाली की रात लक्ष्मी-गणेश की पूजा, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पूजा करतीं अंबा प्रसाद ( Etv Bharat )

रांची: कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से अपने सरकारी आवास खाली किये जाने का गांधीवादी तरीके विरोध जारी है. HEC के आवास संख्या-44 को शनिवार 7 नवंबर को प्रशासन द्वारा खाली करा लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद शनिवार की रात से ही F-44 के बाहर टेंट लगाकर सरकार और प्रशासन के इस कार्रवाई का विरोध कर रही हैं.

रविवार की रात कांग्रेस नेता ने अपने खाली कराए गए सरकारी आवास के बाहर ही अपने परिजनों और समर्थकों के साथ विधिवत पूजा अर्चना की. साथ ही भगवान लक्ष्मी गणेश से सबको सद्बुद्धि आये, इसके लिए प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि आवास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. वह कहीं भी रह लेगी. लेकिन बात मान सम्मान से जुड़ी है. क्योंकि उनका आवास खाली कराने का जो तरीका अपनाया गया वह ठीक नहीं था.