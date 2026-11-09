टेंट में अंबा प्रसाद ने परिवारजनों के साथ की दीवाली की रात लक्ष्मी-गणेश की पूजा, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
सरकारी आवास के बाहर टेंट में अंबा प्रसाद ने परिवारजनों के साथ दीवाली की रात लक्ष्मी-गणेश की पूजा की. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 9, 2026 at 7:50 AM IST
रांची: कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से अपने सरकारी आवास खाली किये जाने का गांधीवादी तरीके विरोध जारी है. HEC के आवास संख्या-44 को शनिवार 7 नवंबर को प्रशासन द्वारा खाली करा लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद शनिवार की रात से ही F-44 के बाहर टेंट लगाकर सरकार और प्रशासन के इस कार्रवाई का विरोध कर रही हैं.
रविवार की रात कांग्रेस नेता ने अपने खाली कराए गए सरकारी आवास के बाहर ही अपने परिजनों और समर्थकों के साथ विधिवत पूजा अर्चना की. साथ ही भगवान लक्ष्मी गणेश से सबको सद्बुद्धि आये, इसके लिए प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि आवास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. वह कहीं भी रह लेगी. लेकिन बात मान सम्मान से जुड़ी है. क्योंकि उनका आवास खाली कराने का जो तरीका अपनाया गया वह ठीक नहीं था.
यह पहली घटना नहीं है: अंबा प्रसाद
अंबा प्रसाद ने कहा कि इस तरह का जो प्रक्रिया हमारे साथ की गई है, यह कोई नया नहीं है. पहले भी आप देखे होंगे कि हमारे बड़कागांव के घर को बुलडोज कर दिया गया, सौ-सौ पुलिस गाड़ी भेज कर हमारी मां जो खुद विधायक रह चुकी हैं, उनको भी अपमान किया गया. जो कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें कोर्ट में राहत मिला, मुआवजा मिला जिसको हमने फ्रेश क्लेम किया है.
अंबा प्रसाद ने कहा कि हम और हमारा परिवार जनहित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं. लेकिन अब जब महिला मुख्यधारा से जुड़ के आगे बढ़ती है तो उसको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. क्योंकि महिलाओं के लिए राजनीति आसान नहीं होता है. कई सारी महिलाएं हताश और निराश हो जाती हैं. हार मान लेती हैं, छोड़ देती हैं. लेकिन मैं निशा भगत जैसी हार नहीं मानने वाली हूं. अंबा प्रसाद ने कहा कि जब तक मेरे सांस चलते रहेंगे, तब तक मैं झारखंड या पूरे देश में महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहूंगी.
विपरीत परिस्थिति में हेमंस सोरेन के साथ खड़े रहे: अंबा प्रसाद
अंबा प्रसाद ने कहा कि दीवाली जैसे त्योहार से एकदिन पहले जिस तरीके से उनकी अनुपस्थिति में सरकारी आवास खाली कराया गया, वह ठीक नहीं है. हम ऐसा उम्मीद नहीं किए थे. जब हम विपरीत परिस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़े रहे हैं, जब वो जेल गए थे, उनके परिवार के साथ पूरी तरह से हमलोग समर्पित थे.
अंबा प्रसाद ने कहा कि पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ था, हम भी उसमें थे और उनकी विपरीत परिस्थिति में उनकी वाइफ के साथ थे. जब सरकार बचाने की बात आई तो महीनों हमलोगों को सब कुछ छोड़कर बाहर ले जाया जा रहा था, तो वहां पे हम लोग सब कुछ त्याग करके संघर्ष कर रहे थे, अब इन सब के बदले अगर हमारे साथ ये होगा तो ये हमने ऐसा उम्मीद नहीं किया था.
झारखंड की राजनीति से बाहर करने की हो रही है कोशिश
अंबा प्रसाद ने कहा कि घर से निकालने वाली बात हो रही है. लेकिन मेरा मानना है कि मुझे लगातार झारखंड की राजनीति से बाहर करने की कोशिश हो रही है.
अंबा प्रसाद ने कहा कि यहां पर लक्ष्मी गणेश विराजमान है, यह सब कुछ देखते हैं. हमें सिर्फ सही रास्ता दिखता है कि सत्य सत्य है और इस तरह का काम करके ये दिवाली मेरा खराब नहीं कर सकते, बल्कि आज तो मेरी ये दिवाली बहुत ही खास हो गयी है. ये दिवाली हमको मजबूत कर रहा है, कमजोर नहीं कर रहा है.
कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको काफी सम्मान दिया है, ऊंचा पद दिया है. हमने सभी बातों से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा दिया है और उम्मीद है पार्टी जनों का सहयोग उन्हें मिलेगा. उन्होंने दोहराया कि उनको टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है. उनके आवास के आसपास ही कई पूर्व विधायकों का आवास है, उन्हें तो खाली नहीं कराना पड़ा है.
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