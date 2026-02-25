ETV Bharat / state

अंबा प्रसाद का सवाल, 'क्या भाजपा सांसद और विधायक विस्थापितों के लिए करेंगे आंदोलन'? बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

रांची: बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने विस्थापित लोगों को लेकर बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाए हैं. अंबा प्रसाद ने पूछा, "क्या सामूहिक विवाह कराने वाले बीजेपी सांसद और विधायक विस्थापित लोगों के लिए आंदोलन करेंगे?"

उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक एनटीपीसी और हजारीबाग और बड़कागांव के विस्थापित लोगों के बारे में वही बातें कह रहे हैं जो उनके माता-पिता पिछले 15 सालों से कह रहे हैं. जबकि उनके माता-पिता पहले ही लंबे समय तक आंदोलन कर चुके हैं. इससे यह साफ होता है कि कांग्रेस नेता होने के नाते वह, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी मां निर्मला देवी सच बोलते रहे हैं. हम सही मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे. बड़कागांव में जमीन और विस्थापित लोगों के लिए आंदोलन जारी रहेगा."

पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और विधायक रोशन लाल चौधरी का बयान (Etv Bharat)

पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा, "मैं यह भी कहती हूं कि जिला प्रशासन ने कंपनी के साथ मिलकर विस्थापित लोगों के संघर्ष और आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की है. उनके माता-पिता का नाम एफआईआर में होने के बावजूद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया." लेकिन बाकी रैयतों को जेल भेज दिया गया ताकि यह बात फैलाई जा सके कि वे सिर्फ अपने माता-पिता को छुड़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे. हालांकि, बड़कागांव के लोग बहुत समझदार हैं और समझते हैं कि उनके आंदोलन को कैसे कमजोर किया जा रहा है.

अंबा प्रसाद ने कहा कि यह बहुत हास्यास्पद है कि हजारीबाग के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा करते हैं कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू अपनी जमीन और फैक्टरी बचाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं. कैसी विडबंना है! जब हम, इसी क्षेत्र के रहने वाले है, इसी जमीन की लड़ाई और विस्थापन से भी जूझ रहे हैं, तो क्या मेरे पिता अपनी जमीन के लिए अलग और दूसरों की जमीन के लिए अलग से लड़ेंगे?

उन्होंने पूछा, "2013 के जमीन अधिग्रहण कानून का पालन करने के लिए कह रहे हैं तो इससे क्या परेशानी है?" अंबा प्रसाद ने कहा, "न तो मैं, न मेरा परिवार, और न ही हजारीबाग-बड़कागांव की जनता डरने वाली है. जमीन बचाने और विस्थापितों की समस्याओं को लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा.”

