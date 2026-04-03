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विष्णुगढ़ नाबालिग हत्या मामला: अंबा प्रसाद ने पुलिस थ्योरी पर सवाल उठाए, भाजपा नेताओं के साथ आरोपी की दिखाईं तस्वीरें

अंबा प्रसाद ने हजारीबाग के विष्णुगढ़ में एक नाबालिग की हत्या के मामले में पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाया.

Vishnugarh minor murder case
अंबा प्रसाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 3, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
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रांची: हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 13 साल की बच्ची की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है. इसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं. अंबा प्रसाद ने पुलिस की थ्योरी को 'चंदा मामा' वाली कहानी बताया है.

दरअसल, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में 24 मार्च को 13 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी. 1 अप्रैल को पुलिस ने मामला सुलझाया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि मां ने अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए अपनी बेटी की बलि दे दी. इसपर अंबा प्रसाद ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं.

अंबा प्रसाद की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

अंबा प्रसाद ने पुलिस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के हर बिंदु पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस ने डीजीपी तदाशा मिश्रा के इशारे पर एक कहानी रची, जिसका हर बिंदु एक नया सवाल खड़ा करता है.

अंबा प्रसाद ने कहा कि अगर मृतक किशोरी की मां ने अपने बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए अपनी ही बेटी की बलि दे दी, तो सवाल उठता है कि मृतक का बेटा किस लाइलाज या गंभीर बीमारी से पीड़ित था. इसी तरह, अगर अष्टमी के शुभ मुहूर्त की वजह से बलि दी गई, तो डीजीपी भूल गई कि घटना 24 मार्च को हुई थी और उस दिन शुभ मुहूर्त भी नहीं था. अंबा प्रसाद ने पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की.

भाजपा पर भी सवाल

अंबा प्रसाद ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के इस बयान को भी नकारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि घटना का मुख्य आरोपी भीम राम बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता नहीं है. अंबा प्रसाद ने कई तस्वीरें दिखाईं जिनमें भीम राम कई भाजपा नेताओं और विधायकों के साथ दिख रहा है. अंबा प्रसाद ने कहा कि अब कोई व्यक्ति भाजपा का पट्टा पहनकर तो अपनी फोटो नहीं खिंचवा सकता.

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