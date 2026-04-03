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विष्णुगढ़ नाबालिग हत्या मामला: अंबा प्रसाद ने पुलिस थ्योरी पर सवाल उठाए, भाजपा नेताओं के साथ आरोपी की दिखाईं तस्वीरें

रांची: हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 13 साल की बच्ची की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है. इसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं. अंबा प्रसाद ने पुलिस की थ्योरी को 'चंदा मामा' वाली कहानी बताया है.

दरअसल, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में 24 मार्च को 13 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी. 1 अप्रैल को पुलिस ने मामला सुलझाया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि मां ने अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए अपनी बेटी की बलि दे दी. इसपर अंबा प्रसाद ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं.

अंबा प्रसाद की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

अंबा प्रसाद ने पुलिस की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के हर बिंदु पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस ने डीजीपी तदाशा मिश्रा के इशारे पर एक कहानी रची, जिसका हर बिंदु एक नया सवाल खड़ा करता है.

अंबा प्रसाद ने कहा कि अगर मृतक किशोरी की मां ने अपने बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए अपनी ही बेटी की बलि दे दी, तो सवाल उठता है कि मृतक का बेटा किस लाइलाज या गंभीर बीमारी से पीड़ित था. इसी तरह, अगर अष्टमी के शुभ मुहूर्त की वजह से बलि दी गई, तो डीजीपी भूल गई कि घटना 24 मार्च को हुई थी और उस दिन शुभ मुहूर्त भी नहीं था. अंबा प्रसाद ने पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की.