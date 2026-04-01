राज्यपाल से मिलीं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, विष्णुगढ़ मामले की सीबीआई जांच की मांग

राज्यपाल से मिलीं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद, विष्णुगढ़ मामले की सीबीआई जांच की मांग
कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की. इस दौरान इन्होंने विष्णुगढ़ मामले की सीबीआई जांच की मांग की.
Published : April 1, 2026 at 7:10 PM IST
रांची: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं बड़कागांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने आज लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान अंबा प्रसाद ने 24 मार्च को विष्णुगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले की सीबीआई जांच कराने और हजारीबाग सांसद को हटाने की मांग की.
पुलिस पर लगाया आरोप
अंबा प्रसाद ने कहा कि हजारीबाग पुलिस का काम अब केवल कॉर्पोरेट के इशारे पर उसके टूल्स के रूप में काम करना रह गया है. उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने, पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजने पर हजारीबाग के पुलिस कप्तान और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है.
के. राजू के बयान का स्वागत
मुलाकात के दौरान अंबा प्रसाद ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू द्वारा पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर ढहाने को लेकर दिए गए कल के बयान का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि विस्थापन और मुआवजे की यह लड़ाई उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्यवासियों की लड़ाई है, जिसे वे लड़ रहे हैं.
प्रदेश कांग्रेस का भी आभार
अंबा प्रसाद ने कहा कि हम केंद्रीय नेतृत्व के साथ-साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे मामले को समझा है और यह महसूस किया है कि योगेंद्र साव के साथ गलत हुआ है. यही हमारे जीत की पहली सीढ़ी है. अभी सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे क्योंकि हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और रैयतों के लिए लड़ रहे हैं. यह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है.
रैयतों के लिए जारी संघर्ष
अंबा प्रसाद ने कहा कि पहले लोग समझौता कर लेते थे या थक जाते थे, लेकिन अभी भी हम 100 से अधिक रैयतों के लिए कोर्ट में लड़ रहे हैं. यदि हम नहीं लड़ेंगे तो दूसरों को न्याय कैसे दिला पाएंगे.
झामुमो नेता के बयान पर प्रतिक्रिया
झामुमो के एक नेता द्वारा कांग्रेस को ‘विषैला सांप’ बताए जाने वाले बयान पर अम्बा प्रसाद ने कहा कि यह बड़ा ही दुखद है. हम चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग सामने आकर इसका जवाब दें और यदि कोई जवाब नहीं देगा तो हम इसका जरूर जवाब देंगे.
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