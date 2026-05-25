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केंद्र सरकार पर भड़कीं AICC सचिव अंबा प्रसाद, NEET परीक्षा में अनियमितता पर बोला तीखा हमला

रांची: नीट परीक्षा में लगातार सामने आ रही पेपर लीक और अनियमितता पर कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव अंबा प्रसाद ने सोमवार को कांग्रेस भवन में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए नीट परीक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया पर उठ रहे गंभीर सवालों को देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है.

विफलताओं का प्रतीक बन चुकी है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी: अंबा प्रसाद

कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के तौर तरीकों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस संस्था को देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. वही अब अव्यवस्था, गोपनीयता भंग और प्रशासनिक विफलताओं का प्रतीक बन चुकी है.

जानकारी देतीं AICC सचिव अंबा प्रसाद (Etv bharat)

कब तक होगी परीक्षा केंद्रों में धांधली?

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने, परीक्षा केंद्रों में धांधली, रिजल्ट में गड़बड़ी और तकनीकी अव्यवस्था की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि NTA पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है. नीट जैसी परीक्षा, जिसमें देश के गरीब, मध्यमवर्गीय और ग्रामीण परिवारों के बच्चे वर्षों की मेहनत और सपनों के साथ शामिल होते हैं, उस परीक्षा की पवित्रता पर प्रश्नचिह्न लगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है.

नीट परीक्षा पेपर लीक के बहाने केंद्र सरकार पर हमला

AICC सचिव अंबा प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युवाओं का भविष्य लगातार असुरक्षित होता जा रहा है. लाखों छात्र दिन-रात मेहनत करते हैं कोचिंग और पढ़ाई पर परिवार अपनी जीवनभर की कमाई खर्च कर देते हैं लेकिन अंत में यदि पेपर लीक माफिया और भ्रष्ट तंत्र परीक्षा को प्रभावित कर दें तो यह मेहनतकश छात्रों के साथ सीधा अन्याय है.