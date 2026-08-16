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कॉलेज गेट के बाहर छात्रा से मारपीट, थप्पड़ और लातों से पीटा, जान से भी मारने की दी धमकी

ऊना: पुलिस थाना अंब के तहत किसी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने तीन युवकों पर मानसिक उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने गौंदपुर निवासी तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत में छात्रा ने पुलिस को बताया कि उक्त तीनों युवक उसे आए दिन फब्तियां कसकर परेशान करते थे, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान थी.

छात्रा के अनुसार 14 अगस्त को मैं कॉलेज के गेट के बाहर बस का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान तीनों युवक वहां पहुंच गए. इसी दौरान उन्होंने मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी. रोकने पर एक छात्र ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी. छात्रा का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसे थप्पड़ मारे और लातों से पीटा. इस दौरान उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गईं. घटना के बाद छात्रा घर पहुंची और उसने परिजनों को मामले की जानकारी दी. इसके बाद शनिवार देर शाम छात्रा अपने परिजनों के साथ शिकायत लेकर पुलिस थाना अंब पहुंची, जहां पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, छात्रा के साथ हुई घटना के बाद से लोगों में खासा आक्रोश है. लोगों ने आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकी इस तरह की वारदात फिर से न हो.