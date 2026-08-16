ETV Bharat / state

कॉलेज गेट के बाहर छात्रा से मारपीट, थप्पड़ और लातों से पीटा, जान से भी मारने की दी धमकी

ऊना के पुलिस थाना अंब के तहत कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है.

छात्रा से कॉलेज गेट पर मारपीट
छात्रा से कॉलेज गेट पर मारपीट (CONCEPT IMAGE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ऊना: पुलिस थाना अंब के तहत किसी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने तीन युवकों पर मानसिक उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं. छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने गौंदपुर निवासी तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत में छात्रा ने पुलिस को बताया कि उक्त तीनों युवक उसे आए दिन फब्तियां कसकर परेशान करते थे, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान थी.

छात्रा के अनुसार 14 अगस्त को मैं कॉलेज के गेट के बाहर बस का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान तीनों युवक वहां पहुंच गए. इसी दौरान उन्होंने मुझसे बदतमीजी शुरू कर दी. रोकने पर एक छात्र ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी. छात्रा का आरोप है कि आरोपी युवक ने उसे थप्पड़ मारे और लातों से पीटा. इस दौरान उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गईं. घटना के बाद छात्रा घर पहुंची और उसने परिजनों को मामले की जानकारी दी. इसके बाद शनिवार देर शाम छात्रा अपने परिजनों के साथ शिकायत लेकर पुलिस थाना अंब पहुंची, जहां पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, छात्रा के साथ हुई घटना के बाद से लोगों में खासा आक्रोश है. लोगों ने आरोपी युवकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकी इस तरह की वारदात फिर से न हो.

पुलिस द्वारा घटना के संबंध में आरोपियों से पूछताछ समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. जिला पुलिस कप्तान 'सचिन हीरेमठ का कहना है कि पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि छात्रा के साथ पहले से किसी प्रकार का विवाद या उत्पीड़न चल रहा था या नहीं. मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.'

ये भी पढ़ें: सिगरेट की डिब्बी में चिट्टा ले जा रहा था युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

TAGGED:

AMB COLLEGE GIRL STUDENT BEATEN
COLLEGE STUDENT ASSAULT
UNA GIRL STUDENT ASSAULT
ऊना में युवती की पिटाई
COLLEGE STUDENT HARASSMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.