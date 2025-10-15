ETV Bharat / state

नूंह में 5 आरोपी गिरफ्तार, महाराष्ट्र और कर्नाटक से Amazon के करोड़ों का माल किया था चोरी

मोबाइल की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी: जांच के दौरान पाया गया कि गाड़ी के केबिन को गैस कटर से काटा गया था और कंटेनर के अंदर का माल अस्त-व्यस्त पड़ा था. बाद में अमेजॉन अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गिनती की तो पाया कि करीब 88 लाख 79 हजार 863 रुपये मूल्य का माल गायब था. गायब समानों में महंगे मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, बेबी प्रोडक्ट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल थे. पुलिस जांच में सामने आया कि यह वारदात ड्राइवर और क्लीनर की मिलीभगत से की गई थी. दोनों वारदात के बाद फरार हो गए थे.

चोरी के बाद चालक और क्लीनर था फरार: सौम्य करियर ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में 26 अगस्त 2025 को बेंगलुरु से गुरुग्राम के लिए 88 लाख 79 हजार रुपये का ऑमेजन का एक शिपमेंट चला था. बेंगलुरु के अमेज़न गोदाम से सील की गई गाड़ी को तीन दिन में गुरुग्राम पहुंचना था. 28 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे गाड़ी का जीपीएस ट्रैक नागपुर-जबलपुर रोड पर आशु ढाबा खंडाला शिवर के पास बंद हो गया. ट्रांसपोर्ट कंपनी के स्टाफ शुभम अग्रवाल मौके पर पहुंचे तो गाड़ी वहां खड़ी मिली लेकिन नूंह के मेवात निवासी ड्राइवर सलमान मजीद और क्लीनर मुस्तफा अब्दुल्ला दोनों गायब थे. इसके बाद मामले में महाराष्ट्र के पारशिवनी थाने में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया था.

88 लाख 79 हजार रुपये के माल चोरी का है मामला: पहला मामला महाराष्ट्र के पारशिवनी थाने में दर्ज है. मामले में नूंह जिले के गांव शिकरावा निवासी चालक सलमान मजीद को नूंह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस पर 88 लाख 79 हजार रुपये के अमेज़न शिपमेंट चोरी का मामला है. नूंह पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कर दिया.

नूंहः हरियाणा के नूंह जिला पुलिस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक से करोड़ों के माल की चोरी के 2 मामले का खुलासा किया है. दोनों मामला अमेजन के शिपमेंट से जुड़ा हुआ है. इससे जुड़े 5 आरोपी पकड़े गए हैं. पूछताछ के बाद सभी पांचों आरोपियों को दोनों राज्यों की पुलिस को सौंप दिया गए हैं. चोरी हुए शिपमेंट की बरामदगी के लिए प्रयास जारी है.

चोरी की माल बरामद करने में जुटी है पुलिस: नूंह पुलिस को जब इस मामले की जानकारी दी गई, तो स्थानीय नेटवर्क के जरिए आरोपी सलमान मजीद को शिकरावा गांव से दबोच लिया गया. फिलहाल आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस अपने साथ लेकर गई है, जबकि उसका साथी मुस्तफा अब्दुल्ला अब भी फरार बताया जा रहा है. महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि चोरी किए गए मोबाइल जल्द ही प्राप्त किए जाएंगे, जिससे चोरी का पूरा नेटवर्क ट्रेस किया जा सकेगा.

अमेजन के 18 लाख के माल की लूट का खुलासा: दूसरे मामले में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले के हिरियूर ग्रामीण थाना क्षेत्र से जुड़ा है. मामले में अमेजॉन कंपनी के माल से भरे कंटेनर की लूट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. इस मामले में तावडू सीआईए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन सहित कर्नाटक पुलिस के हवाले कर दिया है. यह मामला 12 अक्टूबर को हिरियूर ग्रामीण थाना जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक में दर्ज किया गया था. शिकायत राजेश कुमार पुत्र धर्मवीर निवासी रतेरा गांव, भिवानी हरियाणा ने दर्ज कराई थी. राजेश कुमार कॅमियॉन्स लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत हैं.

मुंबई से बेंगलुरु के लिए चली थी लारी: राजेश कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि कंपनी की गाड़ी में अमेजॉन के बुक किए गए पार्सल लोड कर मुंबई से बेंगलुरु के लिए रवाना की गई थी. गाड़ी को चलाने के लिए कंपनी की ओर से दो ड्राइवर नियुक्त किए गए थे- पहला उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला अन्तर्गत बरसाना थाना क्षेत्र के नगला किशनपुर निवासी मुवारिक और नूंह जिला अन्तर्गत तावडू निवासी पंकज कुमार.

10 अक्टूबर की रात लॉरी का जीपीएस अचानक हुआ बंद: 10-11 अक्टूबर 2025 की रात के बीच, लारी का जीपीएस सिग्नल अचानक बंद हो गया. कंपनी की ट्रैकिंग टीम ने लोकेशन ट्रेस की तो पता चला कि वाहन गोरलदाकू गेट, तहसील हिरियूर, जिला चित्रदुर्ग के पास सड़क किनारे खड़ा है. जब टीम मौके पर पहुंची तो लारी के एक ड्राइवर मुवारिक ने बताया कि रास्ते में बेलगावी के पास उसके साथी ड्राइवर पंकज कुमार ने उसे ठंडा पेय (कूल ड्रिंक) पिलाया, जिसके बाद वह बेहोश हो गया. जब उसे होश आया तो पंकज गायब था और लारी के कंटेनर का पिछला हिस्सा काटा हुआ मिला. जांच करने पर पता चला कि लारी में रखे अमेजन के 432 पैकेट्स, जिनकी अनुमानित कीमत 18,67,838 (अठारह लाख सड़सठ हजार आठ सौ अड़तीस रुपये) है, चोरी हो चुके हैं.

कर्नाटक में दर्ज है मामला: कंपनी द्वारा दी गई शिकायत पर कर्नाटक पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. जांच के दौरान यह सामने आया कि चोरी में शामिल आरोपी माल को हरियाणा के नूंह और पलवल क्षेत्रों में बेचने की योजना बना रहे थे. इसी बीच, तावडू सीआईए पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों सलमान पुत्र कमरुद्दीन, शाहरुख पुत्र अय्यूब, शोकीन पुत्र आजीब अहमद तीनों निवासी मामोला, थाना हथीन, जिला पलवल और तैय्यब पुत्र अय्यूब, निवासी सबरस, थाना मोहम्मदपुर अहिर को गिरफ्तार कर लिया.

चोरी में उपयोग किए गया वाहन बरामद: पुलिस ने उनके कब्जे से एक टाटा 709 सफेद रंग की गाड़ी भी बरामद की, जिसका इस्तेमाल चोरी किए गए माल को ले जाने में किया गया था. गिरफ्तार सभी आरोपियों को आवश्यक पूछताछ के बाद कर्नाटक पुलिस की टीम को सुपुर्द कर दिया गया, जिसने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की इस वारदात में और कौन लोग शामिल हैं और चोरी किए गये बाकी माल कहां छिपाया गया है. कर्नाटक और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यह मामला अब सुलझने की दिशा में है.