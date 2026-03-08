ETV Bharat / state

सिंफर की महिला वैज्ञानिक का कमाल, कचरे से ऊर्जा और प्रदूषण से लड़ने की नई तकनीक

पर्यावरण और ऊर्जा के लिए धनबाद के सिंफर में अनोखा शोध हो रहा है. महिला दिवस पर जानिए महिलाओं की नई सोच.

WOMAN SCIENTIST OF CIMFR
सिंफर की प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ वी एंगुसेल्वी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 2:17 PM IST

4 Min Read
रिपोर्ट: नरेंद्र निषाद

धनबाद: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश विदेश की महिला वैज्ञानिक भी विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नई मिसाल पेश कर रही हैं. कोयला अनुसंधान संस्थान Central Institute of Mining and Fuel Research यानी सिंफर डिगवाडीह में प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ वी एंगुसेल्वी ऐसी तकनीकों पर शोध कर रही हैं, जो कचरे से ऊर्जा बनाने के साथ-साथ प्रदूषण को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती हैं. इन शोधों में बायो-माइनिंग, कचरे से बायो-सीएनजी उत्पादन और एल्गी आधारित एयर प्यूरीफिकेशन तकनीक शामिल है.

प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ वी एंगुसेल्वी बायो-माइनिंग तकनीक पर रिसर्च कर रही है. यह एक पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया है, जिसके जरिए अयस्क और खनन अपशिष्ट से रेयर अर्थ एलिमेंट्स, खनिज और अन्य कीमती तत्वों की रिकवरी की जा सकती है. इस तकनीक में फंगस, बैक्टीरिया, एल्गी और पौधों जैसे सूक्ष्म जीवों की मदद ली जाती है. ये सूक्ष्मजीव अपनी जैविक क्रियाओं के जरिए खनिजों को घोलकर धातु तत्वों को अलग करने में मदद करते हैं. पारंपरिक खनन तकनीकों की तुलना में यह प्रक्रिया कम लागत वाली और पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानी जाती है.

सिंफर की प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ वी एंगुसेल्वी से बात करते संवाददाता नरेंद्र निषाद (ETV Bharat)

सूक्ष्म जीवों की मदद से रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिकवरी

डॉ वी एंगुसेल्वी कहती हैं कि बायो-माइनिंग एक सस्टेनेबल तकनीक है, जिसमें सूक्ष्म जीवों की मदद से कम ग्रेड के अयस्क और खनन अपशिष्ट से भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिकवरी की जा सकती है. इससे पर्यावरण को नुकसान भी कम होता है और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो पाता है. इसके साथ ही कचरे से बायो-सीएनजी उत्पादन की तकनीक पर भी रिसर्च कर रही है. बायो-सीएनजी एक स्वच्छ और नवीकरणीय ईंधन है, जिसे भोजन के कचरे, नगर निगम के ठोस कचरे और कृषि अवशेष से बनने वाली बायोगैस को शुद्ध करके तैयार किया जाता है.

Woman scientist of CIMFR
लैब में काम करती महिला वैज्ञानिक (ETV Bharat)

शुद्धिकरण के बाद इसमें 90 से 95 प्रतिशत तक मीथेन होती है, जिससे यह उच्च ऊर्जा क्षमता वाला ईंधन बन जाता है. इससे एक तरफ कचरे का बेहतर प्रबंधन संभव है, तो दूसरी तरफ स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकता है. मुख्य रूप से फूड वेस्ट और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बायो-सीएनजी उत्पादन पर काम कर रहे हैं. इससे कचरे की समस्या को कम करने के साथ-साथ स्वच्छ ईंधन तैयार किया जा सकता है.

वहीं “स्मार्ट एल्गल लिक्विड ट्री” यानी SALT नाम की एक नई तकनीक भी विकसित कर रही है. यह एल्गी आधारित एक कृत्रिम पेड़ है, जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है.

Woman scientist of CIMFR
लैब में काम करती महिला वैज्ञानिक (ETV Bharat)

SALT को इनडोर और आउटडोर दोनों जगह लगाया जा सकता है

SALT की खास बात यह है कि इसे इनडोर और आउटडोर दोनों जगह लगाया जा सकता है. यह एक मोबाइल सिस्टम है, जिसे कंक्रीट से घिरे शहरी इलाकों में भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है. यह सौर ऊर्जा या बिजली से संचालित होता है और इसमें सेंसर के जरिए हवा की गुणवत्ता और CO₂ स्तर की निगरानी भी की जाती है.एल्गी आधारित यह तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का एक प्रभावी तरीका है.कोयला खनन इलाका सिंगरौली में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है.जिसके बेहतर परिणाम में भी देखने को मिल रहा है.

Woman scientist of CIMFR
लैब में काम करती महिला वैज्ञानिक (ETV Bharat)

इसके जरिए कई उपयोगी उत्पाद भी प्राप्त किए जा सकते हैं. इसे बुलेट कपड़े भी तैयार किए जा सकते हैं. जो पूरी तरह से अग्नि रोधी होगा. अग्निशमन विभाग के लिए यह कपड़ा भविष्य में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. एल्गी से कपड़ा निर्माण पर भी शोध जारी है.

