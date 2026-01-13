ETV Bharat / state

कमल विलास पैलेस का अद्भुत मंदिर, टॉकिंग गॉड के नाम से मशहूर हैं मूर्तियां

खैरागढ़ राजमहल का अलौकिक राधाकृष्ण मंदिर अब भक्तों के लिए खुल गया है. मंदिर की मूर्तियां टॉकिंग गॉड के नाम से मशहूर हैं.

Amazing temple of Kamal Vilas
टॉकिंग गॉड के नाम से मशहूर हैं मूर्तियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 11:41 AM IST

खैरागढ़ : खैरागढ़ के ऐतिहासिक राजमहल कमल विलास पैलेस का प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर एक बार फिर आस्था और इतिहास का जीवंत केंद्र बन गया है. दशकों तक बंद रहने के बाद ये मंदिर अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है. यही नहीं, इसी परिसर में स्थित ऐतिहासिक दरबार हॉल भी अब लोगों के दर्शन के लिए खुला रहेगा. वर्षों से बंद पड़ी ये दोनों धरोहर अब इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ लवली शर्मा के प्रयासों से लोगों के बीच आएगी. यह केवल मंदिर के कपाट खुलने की कहानी नहीं, बल्कि उस आस्था की वापसी है जिसे समय की मोटी परत चढ़ गई थी.

चोरी के बाद बंद हुए थे मंदिर के कपाट

खैरागढ़ रियासत के राजमहल कमल विलास पैलेस के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती ने संगीत और ललित कला के प्रचार के उद्देश्य से दान कर दिया था. इसी दान से साल 1956 में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो आज एशिया का पहला और एकमात्र संगीत और ललित कला विश्वविद्यालय है. विश्वविद्यालय बनने के बाद महल के भीतर स्थित ये मंदिर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था.वर्षों तक इसके दर्शन केवल पुजारी तक सीमित रहे.


टॉकिंग गॉड की मूर्ति है अनोखी

इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मान्यता है. कहा जाता है कि खैरागढ़ रियासत के राजा जब भी किसी कठिन निर्णय के दौर से गुजरते थे, तो वे इसी राधा कृष्ण मंदिर में आकर प्रार्थना करते थे. मान्यता है कि भगवान स्वयं उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे. इसी कारण इस मंदिर को टॉकिंग गॉड मंदिर भी कहा जाता है. आज भी मंदिर में स्थापित काले पत्थर की श्रीकृष्ण प्रतिमा और सफेद संगमरमर की राधारानी की मूर्ति भक्तों के हृदय को गहरे तक छू जाती हैं.

कमल विलास पैलेस का अद्भुत टॉकिंग गॉड मंदिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


1975 के आसपास हुई थी मंदिर में चोरी

करीब पचास वर्ष पहले इस मंदिर से कीमती आभूषणों की चोरी हुई थी.इस घटना के बाद सुरक्षा कारणों से मंदिर को आम दर्शन के लिए बंद कर दिया गया था. वहीं महल का ऐतिहासिक दरबार हॉल भी लगभग पंद्रह वर्षों से बंद पड़ा था. कभी राजसी बैठकों और निर्णयों का साक्षी रहा यह दरबार हॉल दुर्लभ चित्रकला और ऐतिहासिक वस्तुओं से सुसज्जित है, जो वर्षों तक अंधेरे में कैद रहीं.

कुलपति ने कार्य संभालते ही खुलवाया मंदिर


जब डॉ लवली शर्मा ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला, तो उन्होंने परिसर में मौजूद इन ऐतिहासिक और धार्मिक संरचनाओं का निरीक्षण किया. मंदिर की साफ सफाई करवाई गई, विधिवत पूजा अर्चना हुई और इसके बाद मंदिर और दरबार हॉल को आम जनता के लिए खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. डॉ लवली शर्मा का मानना है कि ये धरोहर केवल विश्वविद्यालय की नहीं, बल्कि पूरे समाज की अमूल्य विरासत हैं.

यह अत्यंत सुंदर मंदिर है, इसमें राधा और श्रीकृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित हैं. जब पहली बार मंदिर में प्रवेश कर पूजा की, तो जो अनुभूति हुई, वह शब्दों में व्यक्त करना कठिन है. यह अनुभूति इतनी विशेष है कि इसका लाभ केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए. यही सोचकर इसे सभी के लिए खोलने का निर्णय लिया गया-डॉ लवली शर्मा, कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय

राधाकृष्ण का मंदिर और दरबार हॉल को जनता के लिए फिर से खोला गया है.हम कमल विलास पैलेस की विरासत को लोगों को दिखाना चाहते हैं. राजपरिवार से ये जानकारी भी मिली कि यहां की मूर्तियां बोलने वाले भगवान के रूप में जानी जाती हैं. मैंने स्वयं यहां उस अनुभूति को महसूस किया है- सौमित्र तिवारी, कुलसचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय

1885 में बना था कमल विलास पैलेस

स्थानीय इतिहासकार और जानकार भागवत शरण सिंह बताते हैं कि खैरागढ़ का इतिहास शुरू से ही गौरवशाली रहा है. कमल विलास पैलेस लगभग अठारह सौ पचासी के आसपास निर्मित हुआ था.

यह राजा कमल नारायण सिंह के समय का स्थापत्य है. मंदिर भी उसी काल का है. इस ऐतिहासिक मंदिर का दोबारा खुलना खैरागढ़ की सांस्कृतिक पहचान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और श्रेयस्कर कदम है- भागवत शरण,इतिहास के जानकार


अब कमल विलास पैलेस केवल शिक्षा और कला का केंद्र नहीं रहा, बल्कि आस्था, इतिहास और परंपरा का संगम बन चुका है. श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे, छात्र अपनी विरासत को करीब से जान पाएंगे और पर्यटक खैरागढ़ रियासत के गौरवशाली अतीत को महसूस कर सकेंगे. आने वाले समय में दरबार हॉल के आसपास के अन्य कक्षों को भी व्यवस्थित कर आम लोगों के लिए खोलने की योजना है. यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि जब नेतृत्व में दृष्टि और दिल में विरासत के प्रति सम्मान हो तो इतिहास फिर से जीवित हो उठता है.

