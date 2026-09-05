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देहरादून के सनातन धर्म मंदिर की अद्भुत श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जिसने देखी वो कान्हा की भक्ति में डूब गया

नन्हे-मुन्ने बच्चों ने मोहा मन, बालगोपाल और राधा के रूप में दिखे श्रद्धालु: मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का आना-जाना शुरू हो गया था. क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और पूजन के लिए उत्सुक नजर आया. इस खास मौके पर मंदिर में कई छोटे-छोटे बच्चे लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मनमोहक स्वरूपों में सजे-धजे पहुंचे, जो मंदिर आने वाले हर श्रद्धालु के आकर्षण का केंद्र बने रहे.

देहरादून में धूमधाम से मनी जन्माष्टमी: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित पूरे देश में जन्माष्टमी का पावन पर्व अत्यंत भक्तिभाव और धूमधाम के साथ मनाया गया. इस अवसर पर दून घाटी के तमाम मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया था. ईटीवी भारत की टीम ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी स्थित प्रसिद्ध सनातन धर्म मंदिर का जायजा लिया. वहां भक्तिमय माहौल, श्रद्धालुओं के उत्साह और मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं देखने लायक थीं.

देहरादून: राजधानी के नेहरू कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. मंदिर में सुबह से ही दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी. श्रद्धालु देर रात तक श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए डटे रहे. इस दौरान बच्चों में भी बड़ा उत्साह देखने को मिला.

हम सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देना चाहते हैं. आज का दिन हम सभी के लिए बेहद खास है. बच्चे राधा और कृष्ण के रूप में सजकर आए हैं, जिससे पूरा माहौल और भी पावन हो गया है.

-प्रिया, श्रद्धालु-

वहीं प्रिया के पति ने त्योहार के संदेश पर प्रकाश डालते हुए कहा-

सनातन संस्कृति में यह पर्व आपस में प्रेम, सद्भाव और भक्ति का भाव जगाता है. हमारी नई पीढ़ी और बच्चों में भगवान के प्रति आस्था जागृत होती है, जो बहुत सुंदर संदेश देती है. हर साल हमें इस पावन दिन का इंतजार रहता है.-श्रद्धालु-

उन्होंने कहा कि मंदिर में अपनी चौथी कक्षा में पढ़ने वाली नन्ही बच्ची रिद्धि (नेहरू कॉलोनी) भी राधा रानी का रूप धारण कर पहुंची है. उसके हाथ में मोर पंख था और चेहरे पर मासूम मुस्कान. उसने बताया कि उसकी मम्मी ने उसे राधा का रूप दिया है और वह मंदिर आकर बहुत खुश है. इसी तरह शेरवुड स्कूल की छात्रा जागृति रावत और आराध्या जुकरान भी राधा रानी के सुंदर परिधान में सजकर मंदिर में दर्शन करने पहुंची थीं.

सुंदर सजावट (ETV Bharat)

कतारों में खड़े श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह: दोपहर से लेकर देर रात तक मंदिर परिसर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी-लंबी लाइनें देखने को मिलीं. मोखमपुर से मंदिर पहुंचे श्रद्धालु संतोष ने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि-

यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आस्था है. मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है और लंबी लाइन लगी हुई है. भले ही दर्शन में समय लग रहा हो, लेकिन जब मन में आस्था हो तो रात 12 बजे तक इंतजार करना भी आसान हो जाता है.

-संतोष, श्रद्धालु-

वहीं राजपुर रोड से आए श्रद्धालु भूषण भट्ट ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि-

पूरे मंदिर प्रांगण में एक अद्भुत भक्तिमय माहौल है. भगवान श्री कृष्ण तो हमारी सनातन परंपरा और जीवन के आधार हैं. यहां सुबह से ही पूजा-अर्चना और आरती चल रही है. प्रसाद वितरण हो रहा है. यहां आकर मन को असीम शांति मिली है.

-भूषण भट्ट, श्रद्धालु-

पंडित चंद्रमणि मिश्रा ने बताया जन्माष्टमी का पौराणिक महत्व: सनातन धर्म मंदिर, नेहरू कॉलोनी के मुख्य पुजारी पंडित चंद्रमणि मिश्रा ने शास्त्रीय मंत्रोचार के साथ जन्माष्टमी के पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि-

बाल कान्हा का रूप (ETV Bharat)

शास्त्रों में कहा गया है- 'सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः' जन्माष्टमी का व्रत और पूजन विधि-विधान से करने पर भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं. जिन घरों में संतान की मनोकामना होती है, उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है. भगवान श्री कृष्ण हमारे बाल रूप में आते हैं.

-पंडित चंद्रमणि मिश्रा, पुजारी-

पुजारी जी ने बताया कि आज सुबह हमने प्रभु का पंचामृत (दही, दूध, घी, शहद, शक्कर) से अभिषेक किया. उन्हें नूतन वस्त्र और फूलों की मालाएं अर्पित कीं. मंदिर में इस वर्ष विशेष आयोजन किए गए हैं. इस बार हमारे मंदिर में वृंदावन से विशेष कलाकारों की टीम आई हुई है, जो माखन चोरी, फूलों की होली और श्री कृष्ण की बाल-लीलाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां दे रही हैं. इसके अलावा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप का भी विशेष पूजन किया जा रहा है.

बच्चे ने धरा कान्हा का रूप (ETV Bharat)

आधी रात को हुआ कान्हा का जन्म: मंदिर प्रांगण में एक विशाल पंडाल बनाया गया था. जहां रातभर भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जारी रहीं. श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए. ठीक रात 12 बजे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अपने चरम पर पहुंचा, महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन किया गया.

बाल कान्हा बना बालक (ETV Bharat)

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