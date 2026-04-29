मूंगफली के छिलके: आप फेंक देते हैं ? ये शुद्ध करते हैं पानी ! और शुद्ध पानी कई रोगों के निदान
हरकोर्ट बटलर तकनीकी विवि की एमटेक छात्रा रहीं शर्मिला देवी के शोध को मिला पेटेंट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 2:01 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 2:37 PM IST
कानपुर: आमतौर पर घरों, कार्यालयों में जब लोग मूंगफली खाते हैं तो उसके छिलके उन्हें बहुत परेशान करते हैं और लोग उन्हें कूड़ा समझकर फेंक देते हैं. अगर आपको ये पता लगे कि ये छिलके बहुत कमाल के होते हैं और इनकी राख से पानी में मौजूद हैवी मैटल्स को हटाया जा सकता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा है और इस बात को हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) से एमटेक की पढ़ाई पूरी कर चुकी छात्रा शर्मिला देवी मौर्या ने अपने शोध कार्य से सिद्ध करके दिखाया है.
शर्मिला ने मूंगफली के छिलकों की राख से एक ऐसा मिश्रण तैयार किया, जिससे पानी में मौजूद क्रोमियम और जिंक समेत अन्य भारी तत्व पूरी तरह से बाहर निकल गए. खास बात ये है कि शर्मिला के इस शोध को डिजाइन जैसा पेटेंट न मिलकर केंद्र सरकार से यूटिलिटी पेटेंट मिला है. शर्मिला का कहना है उनके इस शोध में बहुत अधिक खर्च नहीं आया. अगर कोई चाहे तो इस फिल्टरेशन मिश्रण से आसानी से पानी को साफ करने वाला प्यूरीफायर तैयार कर सकता है.
कैसे किया शोध
शर्मिला ने बताया कि उन्हें जब जानकारी मिली कि कानपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहां पर जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहां से जो पानी निकलकर जमीन में पहुंचता है, उससे उन क्षेत्रों का भूगर्भजल स्तर बहुत प्रभावित हो रहा है. यहां तक कि शहर के पनकी, दादा नगर, रूमा समेत अन्य क्षेत्रों में तो जो पानी हैंडपंपों से निकलता था, उसमें भी भारी मात्रा में क्रोमियम मौजूद रहता था. ऐसी स्थिति को भांपते हुए उन्होंने इस दिक्कत को दूर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जियोसिंथेटिक क्ले लाइनर (एक तरह की शीट जो जमीन के ऊपर बिछाई जाती है) में मौजूद सोडियम बेंथोनाइट के साथ मूंगफली के छिलकों की राख मिला दी, फिर 40 प्रतिशत मिश्रण से ही पानी में मौजूद 70 प्रतिशत क्रोमियम बाहर आ गया. इसी तरह 15 प्रतिशत मिश्रण से 34 प्रतिशत जिंक भी बाहर निकला. जब इसी तरह और बेहतर परिणाम शर्मिला को मिले तो उन्होंने अपने शोध को पेटेंट के लिए फाइल किया, जिससे उन्हें पेटेंट भी मिल गया.
नहीं आया बहुत अधिक खर्च
एचबीटीयू में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर दीपेश सिंह ने कहा कि शर्मिला ने जो शोध किया, वह बहुत सस्ता है. उसमें इसलिए अधिक खर्च नहीं आता है, क्योंकि हम मूंगफली के छिलके पूरे सालभर इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उन्हें जलाकर राख तैयार की जा सकती है. वहीं, उन्होंने शर्मिला के शोध को जनउपयोगी बताया.
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