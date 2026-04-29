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मूंगफली के छिलके: आप फेंक देते हैं ? ये शुद्ध करते हैं पानी ! और शुद्ध पानी कई रोगों के निदान

शानदार शोध : कमाल के हैं मूंगफली के छिलके, पानी से बाहर निकाल देते हैं क्रोमियम, जिंक जैसे भारी तत्व ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: आमतौर पर घरों, कार्यालयों में जब लोग मूंगफली खाते हैं तो उसके छिलके उन्हें बहुत परेशान करते हैं और लोग उन्हें कूड़ा समझकर फेंक देते हैं. अगर आपको ये पता लगे कि ये छिलके बहुत कमाल के होते हैं और इनकी राख से पानी में मौजूद हैवी मैटल्स को हटाया जा सकता है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा है और इस बात को हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) से एमटेक की पढ़ाई पूरी कर चुकी छात्रा शर्मिला देवी मौर्या ने अपने शोध कार्य से सिद्ध करके दिखाया है. शानदार शोध : कमाल के हैं मूंगफली के छिलके, पानी से बाहर निकाल देते हैं क्रोमियम, जिंक जैसे भारी तत्व (Video Credit; ETV Bharat) शर्मिला ने मूंगफली के छिलकों की राख से एक ऐसा मिश्रण तैयार किया, जिससे पानी में मौजूद क्रोमियम और जिंक समेत अन्य भारी तत्व पूरी तरह से बाहर निकल गए. खास बात ये है कि शर्मिला के इस शोध को डिजाइन जैसा पेटेंट न मिलकर केंद्र सरकार से यूटिलिटी पेटेंट मिला है. शर्मिला का कहना है उनके इस शोध में बहुत अधिक खर्च नहीं आया. अगर कोई चाहे तो इस फिल्टरेशन मिश्रण से आसानी से पानी को साफ करने वाला प्यूरीफायर तैयार कर सकता है. कैसे किया शोध