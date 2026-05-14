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कमाल का किसान: मोहन यादव ने हौसले से हालात को हराया, संघर्ष से लिखी सफलता की कहानी

हर साल की तरह इस साल भी मोहन यादव ने हरी सब्जियां बड़े पैमाने पर अपनी खेतों में लगाई. लेकिन बेमौसम बारिश और तेज आंधी पानी के चलते उनकी मेहनत खराब हो गई. मोहन यादव बताते हैं कि इस बार बेमौसम बारिश के चलते टमाटर की फसल में कीड़े लग गए हैं. खेतों में तैयार हो चुकी सब्जियां भी खराब मौसम के चलते बर्बाद हो गई हैं. मोहन यादव कहते हैं कि इतना सब होने के बाद भी वो अपने खेतों में फिर से मेहनत कर फसल उगाने में जुट गए हैं.

मसौरा गांव के मोहन यादव पिछले कई सालों से परिवार के साथ मिलकर हरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं. आधुनिक और उन्नत तरीके से वो सालों भर हरी सब्जियां उगाकर लाखों की आमदनी कर रहे हैं. मोहन यादव को उन्नत और आधुनिक तरीके से खेती करने में मदद उद्यान विभाग की योजनाओं से मिला.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: सफलता हासिल करने का सिर्फ एक ही पैमान होता है, वो है कड़ी मेहतन. कड़ी मेहतन का नतीजा आने में भले ही थोड़ी देर लगती है लेकिन उसका फल मीठा होता है. सफलता के इसे मीठे फल को आज भरतपुर विकासखंड के किसान मोहन यादव चख रहे हैं. मसौरा गांव के रहने वाले मोहन यादव ने सब्जी की खेती से अपने परिवार की तकदीर बदल दी.

4 से 5 लाख तक होती है सालाना आमदनी

किसान मोहन यादव कहते हैं कि भरतपुर विकासखंड से उनका गांव करीब 7 किमी दूर है. वो पिछले छह से 7 सालों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं. पांच एकड़ की जमीन पर वो हर साल सब्जियों की खेती लगाते हैं. मुख्य रूप से वो मौसमी सब्जियां जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर, कद्दू, भटा, तरबूज, तोरई और भिंडी जैसी सब्जियां उगाते हैं. मोहन कहते हैं कि खेती बाड़ी के काम में पिता और मां दोनों उनकी मदद करते हैं. तीनों की कड़ी मेहनत से उनको हर साल लाखों की आमदनी हो जाती है.

मध्य प्रदेश तक जाती हैं इनकी सब्जियां

मोहन और उनके पिता कहते हैं कि उनके खेतों में उगाई गई सब्जियों की भारी डिमांड बाजार में होती है. जैसे ही मोहन की सब्जियां भरतपुर, जनकपुर, बहरसी और माड़ीसरई के हाट बाजार में पहुंचती है, वो हाथों हाथ बिक जाती है. खरीददार भी कहते हैं कि मोहन के खेतों की सब्जियां और जगह की सब्जियों से काफी बेहतर और स्वादिष्ट होती हैं. मोहन का परिवार बताता है कि सालाना उनको सब्जियों की खेती से 4 से 5 लाख तक की आमदनी हो जाती है. इस बार जरूर उनकी खेती पर मौसम की मार पड़ी है. लेकिन परिवार इसके बाद भी खेतों में डटकर खड़ा है. मोहन कहते हैं कि इस बार उनको करीब 1 लाख का नुकसान हुआ है.

टमाटर की फसल में लगे कीड़े, पर नहीं टूटा हौसला

मोहन की मां कहती हैं कि इस बार टमाटर की फसल में कीड़े लगने से सबसे ज्यादा नुकसान उनको हुआ है. इसके साथ ही कई मौसमी सब्जियां भी मौसम की मार के चलते बर्बाद हो गई हैं. मोहन कहते हैं कि दवाओं का छिड़काव भी किया लेकिन कीड़े मर नहीं रहे. किसान परिवार ने परिस्थितियों से हार नहीं मानते हुए अब राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत खेत में नेट हाउस बनाकर खेती करनी शुरू की है. परिवार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत 55 प्रतिशत अनुदान पर ड्रिप सिंचाई सिस्टम भी लगाया है. इससे पानी की बचत तो हो ही रही है, उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है.

दूसरे किसानों के लिए बने मिसाल

खेती में मदद के लिए मोहन यादव लगातार कृषि विभाग के संपर्क में रहते हैं. विभाग की ओर से बताए जाने वाले सभी आधुनिक तकनीकों को सीखकर उसका इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं. मोहन बताते हैं कि उन्हे नेट हाउस, ड्रिप और मल्चिंग जैसी योजनाओं का लाभ मिला है. उद्यान विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी भी बताते हैं कि मोहन यादव की सफलता को देखकर दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े हैं. मोहन यादव अब इलाके के किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं.



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