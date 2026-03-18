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CM को खुश करने के लिए इंजीनियर का गजब कारनामा, HANDPUMP छोड़कर बना दी सड़क

मिर्जापुर: यूपी के पीडब्ल्यूडी के होनहार इंजीनियरों ने बीच में हैंडपंप छोड़कर सड़क बना दी. चालू हैंडपंप को बिना शिफ्ट किए सड़क बना देने से सड़क के बीचों बीच खड़ा हैंडपंप दुर्घटना का दावत दे रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके के ग्राम प्रधान पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के कहने पर हैंडपंप को अब निकल जा रहा है.





मिर्जापुर में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विंध्याचल मंगलवार को पहुंचे थे. उनके आने के पहले ही सड़क का आनन फानन में निर्माण कर दिया. यही नहीं सड़क के बीचों बीच चालू हैंडपंप को छोड़ दिया गया, जो दुर्घटना को दावत दे रहा है. पूरा मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के कंतित इनारा के पास का है.



स्थानीय आशीष कुमार यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के तीन दिन पहले इस सड़क को बनाया गया है. सड़क बनाने वाले लोगों ने हैंडपंप को शिफ्ट नहीं किया. बीच सड़क में छोड़ दिया है, जो दुर्घटना का दावत दे रहा है. हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद इलाके के प्रधान के कहने पर कर्मचारियों ने सड़क से हैंड पंप निकलने रहे हैं.





मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर पर 19 अप्रैल से नवरात्रि मेला होने जा रहा है. जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है. श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो इसके लेकर सड़क पानी बिजली को ठीक किया जा रहा है. इसी कड़ी में सड़क बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदार ने खर्चा बचाने के लिए बीच सड़क में हैंड पंप छोड़ा दिया.