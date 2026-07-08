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अमायरा मौत मामला: परिजनों ने जांच पर उठाए सवाल, कहा-आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा क्यों नहीं?

जयपुर: राजधानी के चर्चित अमायरा मौत मामले में पुलिस ने लंबी जांच के बाद अदालत में चालान पेश कर दिया है. चालान में नीरजा मोदी स्कूल के मालिक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, शिक्षिका पुनीता शर्मा और सफाईकर्मी रामू को आरोपी बनाया गया है. हालांकि, पुलिस की इस कार्रवाई से अमायरा के परिजन संतुष्ट नहीं हैं. उनका आरोप है कि जांच अधूरी है और मामले में कई महत्वपूर्ण धाराएं नहीं लगाई गईं. परिजनों का कहना है कि इस पूरे मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराएं भी लगनी चाहिए थीं, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया.

आरोप–सभी जिम्मेदारों पर उचित धाराएं नहीं लगाई: 1 नवंबर, 2025 को हुई अमायरा की मौत के बाद से उसके परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं. पिछले आठ महीनों में परिवार ने पुलिस जांच पर कई बार सवाल उठाए, विरोध प्रदर्शन किए और निष्पक्ष जांच की मांग की. अब पुलिस की ओर से आरोप पत्र पेश किए जाने के बावजूद परिजन संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर उचित धाराएं नहीं लगाई गई हैं और कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की गई है. अमायरा के पिता विजय मीणा ने बताया कि पुलिस ने चालान तो पेश कर दिया है, लेकिन इसमें कई गंभीर कमियां हैं. उनका कहना है कि जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट की धारा 75 के तहत स्कूल मालिक सौरभ मोदी और प्रिंसिपल इंदु दुबे को आरोपी नहीं बनाया गया, जबकि केवल शिक्षिका पुनीता शर्मा पर ही ये धारा लगाई गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल मालिक और प्रिंसिपल पर केवल लापरवाही और साक्ष्य छिपाने के आरोप लगाए गए हैं, जो मामले की गंभीरता के अनुरूप नहीं हैं.

अमायरा के माता–पिता ने लगाए ये आरोप (ETV Bharat Jaipur)

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मां ने भी लगाए गंभीर आरोप: विजय मीणा ने ये भी कहा कि जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनसे स्कूल की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं. उनका दावा है कि स्कूल में कई शिक्षक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बिना पढ़ा रहे थे और कुछ शिक्षकों ने बीएड तक नहीं किया था. उन्होंने बताया कि इस संबंध में मामला उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है. वहीं अपनी बेटी की याद में आंसू बहाती मां शिवानी ने भी पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के दौरान परिवार को ही प्रताड़ित किया गया. उनसे बार-बार ऐसे सवाल पूछे गए जिनसे ये साबित करने की कोशिश की गई कि बच्ची मानसिक रूप से अस्थिर थी. शिवानी ने कहा कि उनकी बेटी पूरी तरह सामान्य थी और वो रोज स्कूल से लौटने के बाद उससे बात करती थीं. इसके बावजूद महज डेढ़ घंटे के भीतर ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया.