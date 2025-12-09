ETV Bharat / state

Amayra Death case : 'लापता शिक्षा मंत्री', पूरे शहर में लगे पोस्टर, जानें पूरा मामला

स्कूली छात्रा अमायरा की मौत के मामले में परिजनों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है.

लापता शिक्षा मंत्री के पोस्टर
लापता शिक्षा मंत्री के पोस्टर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 2:34 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 3:13 PM IST

जयपुर : 'लापता शिक्षा मंत्री - राजस्थान के सभी मां-बाप मंत्री जी की तलाश कर रहे हैं.' राजधानी की मुख्य सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर मंगलवार को ऐसे पोस्टर दिखाई दिए. इन्हें देखते ही लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ. ये अनोखा विरोध प्रदर्शन हाल ही में हुए स्कूल की छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने किया. उन्होंने शहरभर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर लगा दिए, जिससे मामला एक बार फिर उजागर हो गया है.

पोस्टर चिपकाकर जताया गुस्सा : राजधानी में मंगलवार को एक अनोखा विरोध देखने को मिला. स्कूल की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में कार्रवाई न होने से आहत परिजनों ने शहरभर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता शिक्षा होने के पोस्टर चस्पा किए. शहर के प्रमुख नारायण सिंह सर्किल, अल्बर्ट हॉल, ओटीएस चौराहा, शिक्षा संकुल, सांगानेर, झालाना डूंगरी सहित कई इलाकों में ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं. इन पोस्टरों में मंत्री मदन दिलावर की तस्वीर के नीचे ये आरोप भी लिखा गया है कि 'एक प्राइवेट स्कूल में छोटी सी बच्ची ने जान दे दी और मंत्री जी कुछ करने के बजाय भाग खड़े हुए'.

परिवर्तन टीम के सदस्यों से सुनिए (ETV Bharat Jaipur)

यही नहीं विरोध करने वाले अभिभावकों ने इसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड किए हैं. ये अनोखा प्रोटेस्ट कर रहे परिवर्तन टीम मेंबर आशुतोष रांका ने तंज कसा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री 2 साल से लापता हैं. स्कूलों की छत गिर रही है, दूध पाउडर और स्पोर्ट्स किट में घोटाला हुआ, छात्रों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं पहुंच रही. एसआईआर के काम के चक्कर में टीचर आत्महत्या कर रहे हैं, पर 2 साल में शिक्षा मंत्री किसी से नहीं मिल पाए.

उन्होंने आरोप लगाया कि अभी हाल ही में एक निजी स्कूलों में एक मासूम बच्ची की जान चली गई, लेकिन इस पर कार्रवाई के लिए शिक्षा मंत्री आगे नहीं आए. इसी वजह से आज शहर भर में शिक्षा मंत्री लापता के पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि कहीं से कोई उन्हें ढूंढ कर तो लेकर आए. रेखा शर्मा ने शिक्षा मंत्री पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि 38 दिन बाद भी अमायरा केस में कोई सुनवाई नहीं हुई. अमायरा को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है, इसलिए परिवर्तन टीम ने ये पोस्टर लगाए हैं.

1 नवंबर की घटना पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं : जयपुर के मानसरोवर स्थित निजी स्कूल में 1 नवंबर को चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा ने आत्महत्या कर ली थी. इस दर्दनाक घटना के बाद से ही परिजन स्कूल प्रशासन पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं. आरोप है कि स्कूल में बच्ची को बार-बार बुलिंग का सामना करना पड़ा. बच्ची की ओर से कई शिकायतें की गईं, लेकिन स्कूल ने कोई कार्रवाई नहीं की. घटना के बाद भी स्कूल ने कई तथ्यों को छिपाने की कोशिश की. CBSE की जांच में भी स्कूल में अनियमितता पाई गई और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक स्कूल प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

अमायरा के परिजनों की प्रमुख मांगें :

  1. स्कूल की मान्यता तत्काल रद्द की जाए
  2. स्कूल पर घटना छिपाने, सूचना न देने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ का आपराधिक मामला दर्ज किया जाए
  3. बुलिंग की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले जिम्मेदारों पर विभागीय कार्रवाई हो
  4. एनसीपीसीआर गाइडलाइंस तोड़ने वाले सभी निजी स्कूलों पर सख्त कदम उठाए जाएं.

