Amayra Death case : 'लापता शिक्षा मंत्री', पूरे शहर में लगे पोस्टर, जानें पूरा मामला

जयपुर : 'लापता शिक्षा मंत्री - राजस्थान के सभी मां-बाप मंत्री जी की तलाश कर रहे हैं.' राजधानी की मुख्य सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर मंगलवार को ऐसे पोस्टर दिखाई दिए. इन्हें देखते ही लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ. ये अनोखा विरोध प्रदर्शन हाल ही में हुए स्कूल की छात्रा की मौत मामले में कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने किया. उन्होंने शहरभर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता होने के पोस्टर लगा दिए, जिससे मामला एक बार फिर उजागर हो गया है.

पोस्टर चिपकाकर जताया गुस्सा : राजधानी में मंगलवार को एक अनोखा विरोध देखने को मिला. स्कूल की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में कार्रवाई न होने से आहत परिजनों ने शहरभर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के लापता शिक्षा होने के पोस्टर चस्पा किए. शहर के प्रमुख नारायण सिंह सर्किल, अल्बर्ट हॉल, ओटीएस चौराहा, शिक्षा संकुल, सांगानेर, झालाना डूंगरी सहित कई इलाकों में ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं. इन पोस्टरों में मंत्री मदन दिलावर की तस्वीर के नीचे ये आरोप भी लिखा गया है कि 'एक प्राइवेट स्कूल में छोटी सी बच्ची ने जान दे दी और मंत्री जी कुछ करने के बजाय भाग खड़े हुए'.

परिवर्तन टीम के सदस्यों से सुनिए (ETV Bharat Jaipur)

यही नहीं विरोध करने वाले अभिभावकों ने इसके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड किए हैं. ये अनोखा प्रोटेस्ट कर रहे परिवर्तन टीम मेंबर आशुतोष रांका ने तंज कसा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री 2 साल से लापता हैं. स्कूलों की छत गिर रही है, दूध पाउडर और स्पोर्ट्स किट में घोटाला हुआ, छात्रों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं पहुंच रही. एसआईआर के काम के चक्कर में टीचर आत्महत्या कर रहे हैं, पर 2 साल में शिक्षा मंत्री किसी से नहीं मिल पाए.