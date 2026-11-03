दीवाली और छठ पर घर जाना होगा आसान! पूर्व-मध्य रेलवे स्टेशनों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
CHATH PUJA SPECIAL TRAIN: त्योहारों को लेकर समस्तीपुर रेल डिवीजन ने लुधियाना समेत कई जगहों से स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दी. रिपोर्ट- अमित कुमार
Published : November 3, 2026 at 10:14 AM IST
समस्तीपुर: त्योहारों में घर आने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि समस्तीपुर रेल डिवीजन ने लुधियाना, कोलकाता समेत कई जगहों से डिवीजन के कई जगहों के लिए नयी स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है.
पूर्व-मध्य रेल के स्टेशनों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए और यात्रियों की सुगम व आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में लुधियाना और पूर्व-मध्य रेल के सहरसा, दरभंगा एवं पूर्णिया स्टेशनों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है.
लुधियाना-सहरसा-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल
गाड़ी संख्या 04656/04655 लुधियाना-सहरसा-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल (मानसी- बरौनी-हाजीपुर-गोरखपुर- मुरादाबाद-यमुनानगर जगाधरी-अंबाला कैंट के रास्ते) - गाड़ी संख्या 04656 लुधियाना-सरहसा फेस्टिवल स्पेशल लुधियाना से 06, 09 और 11 नवंबर को लुधियाना से 17.35 बजे खुलकर 20.33 बजे यमुनानगर जगाधरी पहुंचेगी.
अगले दिन 12.40 बजे गोरखपुर, 18.00 बजे हाजीपुर, 20.50 बजे बरौनी रुकते हुए 23.50 बजे सहरसा पहुंचेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04655 सहरसा-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल 08, 11 और 13 नवंबर को सहरसा से 03.50 बजे खुलकर 05.30 बजे बरौनी, 07.55 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 08.35 बजे लुधियाना पहुंचेगी.
लुधियाना-दरभंगा-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल
गाड़ी संख्या 04662/04661 लुधियाना-दरभंगा-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल (समस्तीपुर- मुजफ्फरपुर-हाजीपुर- गोरखपुर-मुरादाबाद- यमुनानगर जगाधरी- अम्बाला कैंट के रास्ते) - गाड़ी संख्या 04662 लुधियाना-दरभंगा फेस्टिवल स्पेशल लुधियाना से 07, 10 और 11 नवंबर को लुधियाना से 06.30 बजे खुलकर 10.07 बजे यमुनानगर जगाधरी, अगले दिन 00.50 बजे गोरखपुर, 05.55 बजे हाजीपुर, 06.55 बजे मुजफ्फरपुर, 08.00 बजे समस्तीपुर रुकते हुए 10 बजे सहरसा पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी संख्या 04661 दरभंगा-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल 08, 11 एवं 12 नवंबर को दरभंगा से 13.00 बजे खुलकर 14.10 बजे समस्तीपुर, 15.35 बजे मुजफ्फरपुर, 16.35 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन 17.10 बजे लुधियाना पहुंचेगी.
लुधियाना-पूर्णिया-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल
गाड़ी संख्या 04660/04659 लुधियाना-पूर्णिया-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल (सहरसा-मानसी- बरौनी- हाजीपुर-गोरखपुर-मुरादाबाद-यमुनानगर जगाधरी-अंबाला कैंट के रास्ते) - गाड़ी सं. 04660 लुधियाना-पूर्णिया फेस्टिवल स्पेशल लुधियाना से 05 एवं 09 नवंबर को लुधियाना से 12.00 बजे खुलकर 15.00 बजे यमुनानगर जगाधरी, अगले दिन 06.50 बजे गोरखपुर, 12.25 बजे हाजीपुर, 15.20 बजे बरौनी, 19.20 बजे सहरसा रुकते हुए 21.30 बजे पूर्णिया पहुंचेगी.
वापसी में, गाड़ी संख्या 04659 पूर्णिया-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल 06 एवं 10 नवंबर को पूर्णिया से 23.30 खुलकर अगले दिन 01.10 बजे सहरसा, 03.25 बजे बरौनी, 05.15 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए तीसरे दिन 06.50 बजे लुधियाना पहुंचेगी.
लुधियाना-कोलकाता- लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल
गाड़ी संख्या 04666/04665 लुधियाना-कोलकाता- लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल (झाझा-किउल-बरौनी- समस्तीपुर- हाजीपुर- गोरखपुर-मुरादाबाद- यमुनानगर जगाधरी-अंबाला कैंट के रास्ते) - गाड़ी संख्या 04666 लुधियाना-कोलकाता फेस्टिवल स्पेशल 06 नवंबर को लुधियाना से 06.30 बजे खुलकर 10.07 बजे यमुनानगर जगाधरी, अगले दिन 05.55 बजे हाजीपुर, 06.55 बजे मुजफ्फरपुर, 08.00 बजे समस्तीपुर, 09.55 बजे बरौनी, 11.15 बजे किउल सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 21.45 बजे कोलकाता पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी संख्या 04665 कोलकाता-लुधियाना फेस्टिवल स्पेशल 07 नवंबर को कोलकाता से 23.50 बजे खुलकर दूसरे दिन 07.10 बजे झाझा, 07.55 बजे किउल, 09.10 बजे बरौनी, 10.45 बजे समस्तीपुर, 11.50 बजे मुजफ्फरपुर, 12.50 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए तीसरे दिन 12.50 बजे लुधियाना पहुंचेगी.
''त्योहारों के लिए संचालित होने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों से संबंधित जानकारी जारी की गई है. जिससे सभी यात्री संबंधित ट्रेनों से जुड़ी जानकारी रेलवे के अधिकृत सभी पूछताछ माध्यम से ले सकते हैं''. आर के सिंह, मीडया प्रभारी, समस्तीपुर रेल मंडल जनसंपर्क विभाग
सरहिंद-सहरसा-अंबाला कैंट अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल
गाड़ी संख्या 04528/04527 सरहिंद-सहरसा-अंबाला कैंट अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल (खगड़िया-बरौनी-समस्तीपुर-हाजीपुर-गोरखपुर-मुरादाबाद-यमुनानगर जगाधरी-अम्बाला कैंट के रास्ते) - गाड़ी संख्या 04528 सरहिंद-सहरसा अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल सरहिंद से 05, 09 एवं 12 नवंबर को सरहिंद से 11.25 बजे खुलकर अगले दिन 09.40 बजे हाजीपुर, 10.35 बजे मुजफ्फरपुर, 11.40 बजे समस्तीपुर, 12.45 बजे बरौनी सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 17.00 बजे सहरसा पहुंचेगी.
वापसी में, गाड़ी संख्या 04527 सरहसा-अंबाला कैंट अनारक्षित फेस्टिवल स्पेशल 06, 10 एवं 13 नवंबर को सहरसा से 19.15 बजे खुलकर 20.55 बजे खगड़िया, 21.50 बजे बरौनी, 23.15 बजे समस्तीपुर, अगले दिन 00.20 बजे मुजफ्फरपुर, 01.20 बजे हाजीपुर सहित विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 22.20 बजे अंबाला कैंट पहुंचेगी.
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