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अमरकंटक में हाथी की प्रतिमा इंसान के पाप-पुण्य का पैमाना है या नहीं? मंदिर के पुजारी ने बताई सच्चाई

नर्मदा मंदिर स्थित हाथी की प्रतिमा के नीचे से निकलने की परंपरा ( ETV BHARAT )

अनूपपुर : प्रसिद्ध तीर्थस्थल अमरकंटक स्थित मां नर्मदा उद्गम मंदिर परिसर में हाथी की प्रतिमा इन दिनों फिर चर्चा में है. हाल ही में हाथी की प्रतिमा के पैरों के बीच से निकलने के दौरान श्रद्धालु के फंसने और बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने की घटना हुई. इसके बाद कुछ लोगों ने हाथी की प्रतिमा को हटाने की मांग की थी और इस प्रकार की धार्मिक परंपरा पर सवाल उठाए. इसके बाद मंदिर के पुजारी ने पूरी हकीकत बताई.

हाथी की प्रतिमा से पाप-पुण्य मापते हैं