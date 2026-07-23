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अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा, अब भुगतान कर मिलेगा बेड रोल, जानिए अलग-अलग कीमत

अटेंडेंट स्लीपर कोचों में घूमकर यात्रियों की मांग के अनुसार बेड रोल देंगे, 30 रुपए से 70 रुपए तक 3 प्रकार की कैटेगरी

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अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर कोचों में अब भुगतान कर मिलेगा बेड रोल, जानिए कीमत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की है. अब गाड़ी संख्या 12853/12854 दुर्ग–भोपाल–दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्री भुगतान कर बेड रोल की सुविधा ले सकेंगे.

ट्रेन में ही मिलेगा बेड रोल

रेलवे ने ट्रेन में बेड रोल अटेंडेंट की व्यवस्था की है. अटेंडेंट स्लीपर कोचों में घूमकर यात्रियों की मांग के अनुसार बेड रोल उपलब्ध कराएंगे. शुल्क लेने के बाद यात्रियों को रसीद भी दी जाएगी.

3 तरह के बेड रोल

  1. दो बेडशीट+1 तकिया+1 तकिया कवर- 70 रुपए
  2. दो बेडशीट- 40 रुपए
  3. एक तकिया+1 तकिया कवर- 30 रुपए
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अटेंडेंट घूमकर यात्रियों की मांग के अनुसार बेड रोल देंगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन सीटों पर रहेगा बेड रोल अटेंडेंट

इस सुविधा के संचालन के लिए अमरकंटक एक्सप्रेस के एस-3 कोच की सीट नंबर 79 और 80 बेड रोल अटेंडेंट के लिए आरक्षित की गई हैं. अगर किसी यात्री को बेड रोल लेने में कोई परेशानी होती है, तो वह संबंधित स्लीपर कोच के टीटीई से संपर्क कर इस सुविधा का लाभ ले सकता है.

यात्रियों से मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

रेलवे के अनुसार, हर दिन औसतन 10 से 15 बेड रोल पैकेट और 30 से 35 तकियों की मांग आ रही है. यात्रियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए भविष्य में इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा. रायपुर रेल मंडल का कहना है कि यात्रियों को आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए आने वाले समय में मंडल की अन्य ट्रेनों के स्लीपर कोच में भी भुगतान आधारित बेड रोल सुविधा शुरू करने की योजना है.

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