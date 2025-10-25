ETV Bharat / state

विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक तभी होगा पूरा, जब आत्मनिर्भर होंगे लोग : अमर अग्रवाल

बीजेपी विधायक अमर अग्रवाल ने विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 25, 2025 at 7:27 PM IST

कोरबा : पूर्व मंत्री और बीजेपी के वर्तमान विधायक अमर अग्रवाल ने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि इस अभियान को व्यापक समर्थन मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से ही भारत के आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं. लेकिन यह तभी संभव है, जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा.

स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा तीन पिलर : अमर अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी सरकार होगा, जब देश के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे. स्वदेशी, स्वभाषा और स्वभूषा इसके तीन पिलर हैं. इसके जरिए ही विकसित भारत का निर्माण संभव हो सकता है. 25 सितंबर स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लेकर 25 दिसंबर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती तक विशेष अभियान चला रही है.

जनता को विकसित भारत संकल्प की प्राप्ति के लिए जागरुक किया जा रहा है. जनता के सहयोग से ही ये सपना साकार हो सकता है. हम तेजी से इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और जनता के सहयोग से ही हम इस सपने को साकार करने में कामयाब होंगे आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है - अमर अग्रवाल, बीजेपी विधायक

जो कंपनी भारत में कर रही निर्माण वह स्वदेशी : विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में निर्माण के प्रश्न पर अमर अग्रवाल ने कहा कि जब मैं स्वदेशी की बात कर रहा हूं. तब इसमें देश के भीतर निर्मित होने वाले सभी उत्पाद शामिल हो जाते हैं. इससे फर्क नहीं पड़ता कि निर्माण कौन कर रहा है. यदि देश के भीतर किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, तो वह स्वदेशी निर्माण की परिधि में आएगा. उसे स्वदेशी ही कहा जाएगा. हमारी सरकार नियमों को शिथिल कर रही है. स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है.


ननकी वाला सवाल टाल गए अमर : अमर अग्रवाल से पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी लीडर ननकी राम कंवर द्वारा कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग और फिर रायपुर में हुए घटनाक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मिले आश्वासन के विषय में भी सवाल पूछा गया. इस सवाल को अमर अग्रवाल टाल गए, उन्होंने कहा कि आज का विषय आत्मनिर्भर और विकसित भारत संकल्प है. इसलिए अन्य विषय पर टिप्पणी करना फिलहाल उचित नहीं होगा.


